Портфель привлеченных средств ВТБ на Северном Кавказе достиг 47 млрд

Кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ на Ставрополье, в Кабардино-Балкарской Республике и Республике Дагестан по итогам первого квартала 2019 года увеличился на 8% и составил более 67 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств достиг 47 млрд рублей. Розничный кредитный портфель банка с начала текущего года увеличился на 5%, до 33,6 млрд рублей. Основными драйверами его роста в регионе остаются кредиты наличными и ипотека.

Так, портфель кредитов наличными вырос на 7%, составив 17,6 млрд рублей. Ипотечный портфель на отчетную дату увеличился на 3%,до 12,1 млрд рублей. Портфель автокредитов достиг 2,4 млрд рублей. Сберегательные продукты банка пользуются повышенным интересом у жителей Северного Кавказа. Портфель привлеченных средств физических лиц за три месяца текущего года вырос на 4%, до 29,5 млрд рублей, при этом объем срочных депозитов в нем - 23,1 млрд рублей (+6%).

В первом квартале банк выдал заемных средств населению региона на сумму 4,2 млрд рублей, что на треть больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Объем продаж кредитов наличными составил 2,8 млрд рублей (+28%). Выдачи ипотеки по итогам квартала - 1,1 млрд рублей (+64%), автокредитов - 300,млн (+6%). Корпоративный кредитный портфель с января по март увеличился на 11%, до 33,6 млрд рублей. Портфель пассивов корпоративного бизнеса банка в СКФО составил 17,5 млрд рублей/

Александр Дыренко, управляющий банка ВТБ в Ставропольском крае, Республике Дагестан и Кабардино-Балкарской Республике, подчеркнул:

- Положительная динамика роста кредитного портфеля ВТБ на Северном Кавказе говорит о наличии широкого спектра программ и предложений, которые интересны населению и бизнес-сообществу региона. Наша главная задача - сохранить сложившийся тренд, в том числе за счет повышения доступности финансовых услуг и расширения филиальной сети банка в республиках округа.

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