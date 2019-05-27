2019-05-27T11:06:47+03:00
Общество

Портфель привлеченных средств ВТБ на Северном Кавказе достиг 47 млрд

Банк нацелен на повышение доступности финансовых услуг
Поделиться:
Портфель привлеченных средств ВТБ на Северном Кавказе достиг 47 млрд.Портфель привлеченных средств ВТБ на Северном Кавказе достиг 47 млрд.
Изменить размер текста:

Кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ на Ставрополье, в Кабардино-Балкарской Республике и Республике Дагестан по итогам первого квартала 2019 года увеличился на 8% и составил более 67 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств достиг 47 млрд рублей. Розничный кредитный портфель банка с начала текущего года увеличился на 5%, до 33,6 млрд рублей. Основными драйверами его роста в регионе остаются кредиты наличными и ипотека.

Так, портфель кредитов наличными вырос на 7%, составив 17,6 млрд рублей. Ипотечный портфель на отчетную дату увеличился на 3%,до 12,1 млрд рублей. Портфель автокредитов достиг 2,4 млрд рублей. Сберегательные продукты банка пользуются повышенным интересом у жителей Северного Кавказа. Портфель привлеченных средств физических лиц за три месяца текущего года вырос на 4%, до 29,5 млрд рублей, при этом объем срочных депозитов в нем - 23,1 млрд рублей (+6%).

В первом квартале банк выдал заемных средств населению региона на сумму 4,2 млрд рублей, что на треть больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Объем продаж кредитов наличными составил 2,8 млрд рублей (+28%). Выдачи ипотеки по итогам квартала - 1,1 млрд рублей (+64%), автокредитов - 300,млн (+6%). Корпоративный кредитный портфель с января по март увеличился на 11%, до 33,6 млрд рублей. Портфель пассивов корпоративного бизнеса банка в СКФО составил 17,5 млрд рублей/

Александр Дыренко, управляющий банка ВТБ в Ставропольском крае, Республике Дагестан и Кабардино-Балкарской Республике, подчеркнул:

- Положительная динамика роста кредитного портфеля ВТБ на Северном Кавказе говорит о наличии широкого спектра программ и предложений, которые интересны населению и бизнес-сообществу региона. Наша главная задача - сохранить сложившийся тренд, в том числе за счет повышения доступности финансовых услуг и расширения филиальной сети банка в республиках округа.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Наталья Поклонская: О первой встрече с мужем, жестокой любви и Николае Втором
У главной красавицы Госдумы и бывшего крымского прокурора Натальи Поклонской вышла новая книга. Писала вместе с мужем, юристом Иваном Соловьевым. Авторы откровенно рассказали о тайнах своей жизни
«Эта жаба приехала в больницу. До утра в ее сале ковыряться»: циничная студентка меда прославилась своими постами в «Твиттере»
Старшекурсница новосибирского медуниверситета, у которой папа — известный хирург, называет преподавателей даунами, а умершего человека сравнивает с колбасой
Новости 24
Житель Ингушетии за помощь террористам осужден на 12 лет
Сбербанк запускает в День предпринимателя стендап-шоу «День П»
Тренер «Анжи» покинул команду
В Дагестане в ДТП погибли три человека
53-летний ставрополец до смерти забил старушку-мать
В Ставрополе перевернулся грузовик с опасным грузом
На Ставрополье пойдет под суд похититель человека и угонщик мопеда
На Ставрополье директор предприятия попал под статью за невыплату зарплаты
В тренерский штаб "Ахмата" войдет футболист из Бразилии
В Дагестане мошенники обманули пенсионерку на 2 млн рублей
В Ставрополе появится новый сквер на проспекте Кулакова
Скончался бывший командующий Северо-Кавказским округом МВД
На Ставрополье задержан похититель мотоцикла
Пятигорчанка незаконно прописала у себя в квартире девять иностранцев
Дагестанские следователи подтвердили задержание и.о главы республиканского Росреестра
Ставропольчанка пыталась убить мужа садовым инвентарем
Во Владикавказе упавшее от сильного ветра дерево убило человека
Звёзды отечественного шоу-бизнеса приехали на кинофестиваль «Герой и время» на Ставрополье
Девушка с огромной змеёй пришла в банк и попала на видео
Голодный дагестанец избил и ограбил двух угостивших его индийских студентов