Страшная авария в Дагестане попала на видео: три человека погибли и трое ранены

В Дагестане в аварии двух автомобилей «Лада Калина» насмерть разбились три человека, ещё двое получили тяжёлые травмы. По предварительным сведениям, виновником ДТП стал один из водителей, на скорости 140 километров выехавший на встречную полосу.

Страшная лобовая авария в Дагестане.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Республике Дагестан, авария произошла на 22-м километре дороги «Махачкала — Верхний Гуниб».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/711195" frameborder="0"></iframe> ДТП на 22 километре автодороги Махачкала-Верхний Гуниб.

— 29-летний водитель автомобиля марки «Лада Калина» нёсся на скорости 140 километров в час. По предварительной информации, авария произошла по причине выезда авто на полосу встречного движения. Там произошло столкновение со встречной машиной той же марки. Находившийся за рулём 49-летний мужчина не смог уйти от столкновения, — сообщили в пресс-службе.

Фото с места событий

В результате аварии погибли оба водителя, а 56-летняя пассажирка второго авто. Ещё трое участников ДТП получили тяжёлые травмы, их госпитализировали. В ведомстве отметили, что один из пострадавших — 13-летний мальчик. За его жизнь борются врачи.

Разбитый спидометр запечатлел смертельную скорость.

На месте происшествия работают дорожные полицейские и следователи. Они установят причины аварии и степень вины участников смертельного ДТП.