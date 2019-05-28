«За справедливую экономику!»: в России прошел X съезд профсоюзов

В главном профсоюзном мероприятии страны приняли участие Президент России В. Путин, представители органов законодательной и исполнительной власти РФ, объединений работодателей, политических партий, научного сообщества, зарубежных профцентров и международных организаций. Представительную делегацию профсоюзов Ставрополья возглавляла председатель ФПСК Т. Чечина.

В своем отчетном докладе «За справедливую экономику!» председатель ФНПР М. Шмаков отметил, что после IX съезда ФНПР страна столкнулась с целым рядом вызовов в социально-трудовой сфере, связанных с нестабильной макроэкономической ситуацией, негативными внешними факторами, глобальным наступлением капитала на права трудящихся.

В этих условиях в стране четко сформировался запрос общества на социальную справедливость в экономике, в политике, в отношении к интересам и чаяниям граждан. Именно с этих позиций М. Шмаков проанализировал накопившиеся проблемы и сформулировал задачи по всем направлениям профсоюзной работы - от социально-экономического блока и до внутрипрофсоюзного строительства.

- Несмотря на то, что большинство целей, определенных Президентом России, носят социальный характер, расходы бюджета на социальную сферу в процентном отношении к ВВП остаются на относительно низком уровне в сравнении с лидирующими странами. Мы будем добиваться, чтобы их доля достигала уровня развитых стран. Деньги на это есть в результате значительного профицита федерального бюджета (в частности, 2018 года), который не пошел ни в кошельки граждан, ни в инвестиции производства, а был «спрятан в сундуки золотовалютных резервов»… Деньги должны не лежать мертвым грузом, а рационально и эффективно работать для общества. ФНПР считает, что дополнительным финансовым источником может стать прогрессивный налог и увеличение налога на дивиденды от акций… Ключевые ориентиры ФНПР - формирование справедливой экономики и повышение благосостояния работников и их семей…

В течение съезда были приняты 13 резолюций, определившие стратегические направления работы профсоюзов на предстоящий период. По резолюции «О социальной защите членов профсоюзов» выступила председатель Федерации профсоюзов Ставропольского края Т. Чечина.

Она подробно остановилась на перспективах реализации нацроекта по повышению производительности труда, тем более что Ставрополье стало его пилотной площадкой. Формируемые программы по его реализации, особенно на уровне регионов, надо особенно пристально отслеживать в рамках работы органов социального партнерства, поскольку нацпроект обладает низкой финансовой обеспеченностью, считает Т. Чечина.

Есть вероятность, что необходимые средства будут изыскиваться из бюджетов разных уровней, а возможно, и самих предприятий, что грозит уменьшением расходов на социальные гарантии. Поэтому производительность труда должна быть напрямую сопряжена с уровнем социальной защиты работников.

Приехавший на второй день работы съезда спикер Госдумы РФ В. Володин оценил профсоюзы как «тяжелых переговорщиков», которые, будучи самой массовой общественной организацией в стране, умеют отстаивать интересы миллионов трудящихся на всех уровнях, в том числе и в ходе проработки социальных законопроектов в комитетах Думы РФ. Так было и по монетизации льгот, когда профсоюзы «продавили» наиболее «мягкий» вариант закона, и недавно при обсуждении пенсионной реформы.

По словам В. Володина, именно председателю ФНПР М. Шмакову удалось донести до депутатов Госдумы доводы о необходимости серьезной корректировки первоначального законопроекта о повышении пенсионного возраста. При этом В. Володин, ставящий во главу угла качество законотворческой деятельности, сделал акцент на необходимости дальнейшего диалога с ФНПР:

- Нам очень важен этот диалог, чтобы мы слышали друг друга и совместно вырабатывали решения, которые позволяют решать возникающие проблемы и двигаться вперед, - подчеркнул спикер нижней палаты российского парламента.

В заключительный день съезда его делегатов приветствовал Президент России В. Путин. Отметив возрастающее значение социального диалога с профсоюзами в условиях цифровой экономики, глава государства обратился и к работодателям и главам регионов:

- Нередко работодатели отказываются от диалога с профсоюзами, дистанцируются от них и препятствуют их созданию и деятельности. Это самоуправство и произвол недопустимы и должны пресекаться с участием прокуратуры и надзорных органов. Такое положение складывается в тех регионах, где формально и вяло действуют трехсторонние комиссии, где главы субъектов не уделяют должного внимания сотрудничеству с профсоюзами… Государство на всех уровнях обязано оказывать содействие профсоюзам, отстаивающим трудовые права граждан. Ни о каком вмешательстве в права бизнеса здесь речи не идет. Требования и нормы трудового законодательства должны одинаково соблюдаться и в государственных, и в частных организациях...

В присутствии главы государства председатель ФНПР М. Шмаков еще раз озвучил предложения по решению социально-трудовых проблем в стране, выработанные на съезде. Среди них: о необходимости жесткого контроля за реализацией национальных проектов; введения прогрессивного налога и нулевой ставки налогообложения для граждан с доходами ниже прожиточного минимума; об отрыве МРОТ от прожиточного минимума и привязке его к минимальному потребительскому бюджету: о закреплении в Трудовом кодексе РФ нормы о ежегодной индексации зарплаты на уровень потребительских цен для всех категорий работников; о возврате к прежним рамкам пенсионного возраста для северян; индексации пенсий и снятии ограничений для работающих пенсионеров и др.

- Это наши общие задачи по повышению благосостояния наших граждан, - заверил Президент РФ В. Путин.

По итогам съезда был принят главный программный документ «За справедливую экономику!», определивший главные векторы развития российского профсоюзного движения в современных условиях. Подавляющим большинством голосов председателем ФНПР на очередной срок переизбран М. Шмаков. По общему мнению делегатов от Ставрополья, X съезд ФНПР прошел в конструктивной обстановке, а выработанные на нем инновационные решения - именно те, которые нужны сегодня для движения отечественных профсоюзов вперед.