Партия Liebe, созданная беглым мэром Ставрополя Дмитрием Кузьминым, проиграла выборы в Европарламент. Проект, призванный «взломать» сознание европейцев, пропагандируя вечные ценности и поддерживая однополую любовь, собрал всего 0,1% голосов.

По официальным данным, размещённом на портале избирательной комиссии Германии, за партию любви Дмитрия Кузьмина проголосовало меньше 80 тысяч немцев. Чтобы партия могла рассчитывать на места в Европарламенте от Германии, Liebe нужно было преодолеть барьер в 5%.

Интересно, что бывший российский политик и коррупционер Дмитрий Кузьмин попытался подкупить европейцев тем же самым способом, которым купил уважение жителей Ставрополя, избравших его на место мэра города в 2003 году. Флагманом своей политической партии он снова избрал вечную ценность. Вместо лозунгов «Быть добру!» он провозгласил «Любовь превыше всего». Ну и чтобы не отставать от прогрессивного общества провозгласил, что партия симпатизирует однополой любви.

Никакой внятной политической программы у объединения не было. Кузьмин собирался купить голоса немцев сладкоголосыми сказками про то, что все решения представители Liebe будут принимать с любовью и что будут полюбовно советоваться с простым народом. И дарить деньги всем, кто влюблён. Поэтому единственный пункт партийной программы гласил, что Евросоюз должен платить по 10 тысяч евро за каждый брак. В том числе и гомосексуальный.

Интересно, что партия собрала достаточно последователей. Только в Facebook на страницу Liebe подписано больше 4 миллионов человек. Социальные сети партии пестрили позитивными плакатами, красивыми коллажами и постоянно поздравляли всех: от английской королевы и футбольного клуба «Реал Мадрид», до звёзд кино и шоу-бизнеса. И людям нравилось! Казалось, что Дмитрию Кузьмину удалось «взломать» мозг европейцев красивыми сказочками. Но когда прагматичные немцы пришли на участки, «Партия любви» оказалась в аутсайдерах, заняв лишь 33 место по количеству голосов.

Напомним, что вернуться из Дюссельдорфа на Родину Дмитрий Кузьмин не может. Он находится в ЕС в статусе политического беженца. В России против бывшего мэра Ставрополя возбуждено уголовное дело по шести эпизодам махинаций, нанёсших многомиллионный ущерб городской казне.

КСТАТИ

Беглый мэр Ставрополя пытается «взломать» сознание европейцев, создав «Партию Любви»

«Партия Любви», созданная бывшим российским чиновником, участвует в выборах в Европарламент в Брюсселе. Политическая стратегия бежавшего из России Дмитрия Кузьмина проста — любовь, благоденствие и процветание. И никакой внятной программы (подробности).