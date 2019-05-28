Погода в Ставрополе на июнь 2019: холоднее, чем в прошлом году

Дожди, которые поливали краевую столицу весь конец весны, решили остаться еще на месяц. По прогнозу синоптиков, погода в Ставрополе на июнь 2019 не сильно изменится по сравнению с майской: будет в среднем градусов на пять теплее (и на столько же ниже, чем год назад), но также сыро и ветрено.

Начало июня выпадает на субботу. Первые выходные месяца и лета сразу дадут понять: носили весь май с собой зонт, вот и нечего вынимать. Но если в День защиты детей осадки будут кратковременными, то 2 июня - затяжными. Оба дня ожидается до плюс 22 (в ночные часы весь месяц на 3-4 градуса ниже), ветер до 6-7 м/с.

На следующей неделе (с 3 по 9 июня) может показаться, что термометр за окном сломался и показывает одну и ту же температуру. Нет, с приборами все нормально, просто действительно стабильно будет плюс 22-23. Осадки прогнозируются с 3 по 7 июня (с перерывом на 5 число), зато к выходным тучи рассеются и на 8-9 июня полностью забудут о Ставрополе, ветер стихнет до 4-5 м/с.

В третью неделю (с 10 по 16 июня) потеплеет еще на 2-3 градуса, ветер останется прежним, осадки станут чуть реже (11, 12 и 14 июня).

Последняя неделя (с 17 по 30 июня) станет самой теплой за месяц. Воздух прогреется до плюс 25-26, ветер не усилится, ясных дней вновь будет больше, чем дождливых (25, 26 и 28 числа).

Скачков атмосферного давления в июне не должно быть. Амплитуда не превысит 1 мм. рт. ст. (для сравнения - в Новосибирске она 15-19 мм. рт. ст., в Санкт-Петербурге - 3,75 мм. рт. ст.).

В целом же, погода в Ставрополе в июне 2019 ожидается более прохладное, чем год назад. В первой половине прошлого июня было плюс 24-26, во второй - плюс 29-32, а в последние числа вообще плюс 35. Да и дождливых дней было 11 против ожидающихся 17-ти.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

В июне погода в Ставрополе такая же, как в Алупке, Алуште, Бишкеке (Киргизия), Подгорице (Черногория), Саратове, Семеизе, Симферополе и Ялте.

КСТАТИ

Погода не должна помешать проведению традиционных ярмарок в Ставрополе. В июне они пройдут 1, 8, 15, 22 и 29 числа. Адреса и маршруты, как добраться, смотрите по ссылке.