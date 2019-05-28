2019-05-28T16:22:28+03:00
Политика

Россия заплатит €1,2 млн родным похищенных и убитых в Чечне

Неизвестные в военной форме увозили и убивали людей в 2002–2005 годах
Андрей ЗОБОВ
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ЕСПЧ утверждает, что несчастных похитили люди в камуфляже, похожем на военную формуЕСПЧ утверждает, что несчастных похитили люди в камуфляже, похожем на военную формуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Российскую Федерацию выплатить компенсации родственникам похищенных и убитых в Чечне. По данным ЕСПЧ, люди в военной форме без суда и следствия увозили местных жителей в 2002–2005 годах.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ЕСПЧ, люди, якобы похожие на военных, похищали людей во Чеченской Республики. Напомним, что в те годы в регионе непрерывно действовал режим контр-террористической операции.

ЕСПЧ обвинил якобы военных в исчезновении 12 человек и нарушении ряда статей «Конвенции о защите прав человека», а именно прав на жизнь, на свободу и неприкосновенность и на эффективное средство правовой защиты. Также суд считает, что близким были причинены «душевные страдания в связи с потерей близких и равнодушием властей».

— В связи с этим государство-ответчик будет обязано выплатить родным пропавших без вести €1 168 000, — гласит сообщение пресс-службы суда.

Во всех случаях картина событий примерно одинакова: злоумышленники в камуфляже, напоминающем военную форму, задерживают чеченских мужчин и увозят в неизвестном направлении. В некоторых случаях, они успевают послать родным весточку с описанием задержания. В конечном итоге люди пропадают без вести. Некоторым даже удалось обнаружить останки родных в массовых захоронениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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