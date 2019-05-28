"Перепутала педали": в Дагестане устроили самосуд над водителем, сбившей 4 пешеходов

В Махачкале 43-летняя женщина за рулем белого "RAV4", направляясь с улицы Айвазовского в сторону улицы Огарёва, сбила 4 пешеходов. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД Дагестана, несмотря на 10-летний водительский стаж, она перепутала педаль газа с тормозом. Под колеса угодили трое, стоявших на тротуаре мужчин, и женщина, проходившая мимо.

- Все четверо пострадавших госпитализированы: двое мужчин 31-го и 32-х лет, а также 61-летняя женщина с травмами различной степени тяжести, а 25-летний мужчина находится в реанимации, на данный момент он неконтактен, - уточняют в ведомстве.

И за свою ошибку виновница аварии едва не поплатилась жизнью. После ДТП возмущенные очевидцы взяли в руки камни и стали разносить ее иномарку.

- Подоспевшие сотрудники полиции удержали толпу от самосуда, но несколько камней все же попали в супругов, - говорят в МВД республики. - В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Водитель находится под подпиской о невыезде.

В Дагестане закидали камнями автоледи, по чьей вине произошла авария.

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