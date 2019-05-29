На Ставрополье ребенка забыли на ночь в магазине

В Ессентуках нашли пропавшую 9-летнюю Еву. Накануне, 28 мая, в отделение полиции пришел перепуганный дедушка и рассказал полицейским, что внучка еще в 5 часов вечера ушла к подружке и домой не вернулась. Родные пытались найти потеряшку самостоятельно: объехали близлежащие окрестности, обследовали озеро.

С заходом солнца, уже около 10 часов вечера, стало понятно, что без помощи не обойтись. По тревоге был поднят весь городской отдел МВД, привлекли к поисковой операции волонтеров с местными жителями. Искали младшеклассницу всю ночь. Версии о ее пропаже обсуждались всякие, включая недобрые. Но как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД Ставропольского края, утром 29 мая маленькую Еву нашли в целости и сохранности.

- В целях предупреждения подобных ситуаций полицейские провели профилактическую беседу с законными представителями несовершеннолетней, - добавили представители ведомства. - В настоящее время выясняются все обстоятельства.

Где всю ночь пропадала третьеклассница? Оказалось, девочку случайно закрыли в магазине, торгующем товарами по фиксированной цене. Со слов волонтеров, испуганного, всю ночь не спавшего ребенка нашла одна из покупательниц после открытия магазина в 9 часов утра.

- Ева искупалась в озере и зашла в магазин, чтобы обсохли волосы. Так она говорит. Потом спряталась, а когда решила вернуться домой, двери были заперты, - объяснили искавшие девочку добровольцы.

Родные говорят, что, случалось, Ева не вовремя со школы приходила, потому что сразу после уроков шла гулять. Но из дома никогда не сбегала и надолго нигде не пропадала.