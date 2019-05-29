2019-05-29T13:20:33+03:00
Общество

Сибирский "Пельмень" в 170 кг залепил "леща" Кириллу "Руки-базуки"

"Синтоловый качек" с позором проиграл поединок пощечин [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Фрика поднимали с пола и приводили в чувства сами же зрители. На фото: Василий Камоцкий и Кирилл ТерешинФрика поднимали с пола и приводили в чувства сами же зрители. На фото: Василий Камоцкий и Кирилл Терешин
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Фрик из Пятигорска Кирилл Терешин потерпел фиаско в поединке пощечин против 28-летнего фермера из Сибири Василия Камоцкого. Последний прославился победной оплеухой на аналогичном турнире в Красноярске. Парень весит порядка 170 кг и известен больше как "Пельмень". "Синтолового качка" он уложил одним "лещом":

Сибирский "Пельмень" в 170 кг одной пощечиной снес "синтлового качака".

Поединок, как видим, открыл Терешин. И тут же облажался, потому что ударил вразрез правилам не по щеке, а в ухо.

Зато в ответ Кирилл "Руки-базуки" получил настоящую мужскую пощечину, которая даже с ног его снесла. Фрика поднимали с пола и приводили в чувства сами же зрители.

- Все "хейтеры", кто хотели смерти Кирилла Терешина, это почти исполнилось, - сказал после поединка ведущий

Кстати, ранее Терешин обещал лечь на операцию и удалить синтол. Пятигорский фрик жаловался на головные боли, высокую температуру, говорил, что хочет "превратиться в человека" и стать качком уже проверенным и безопасным для здоровья способом, просто занимаясь в тренажерном зале.

Синтоловый качок намерен превратится из фрика в человека .

Но пока все по-прежнему. "Синтоловый качок" остается собой и продолжает снимать для своих фанатов удивительные ролики.

Недавно, к примеру, записал на камеру лезгинку в трусах и папахе, за что ему пригрозили расправой кавказцы.

"Синтоловому качку" угрожают расправой за полуголую лезгинку в папахе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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