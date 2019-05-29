Кто остановит «распил» промышленных гигантов Ставрополья?

Вот уже больше четырех месяцев на Ставрополье без работы остаются 800 человек - работники двух больших стеклотарных заводов в городе Новоалександровске и селе Красногвардейском. Оба предприятия - градообразующие для региона, кормильцы сотен семей. Таких заводов - вообще единицы в стране! Сегодня все эти семьи с детьми лишены возможности не только платить по кредитам, но и покупать себе нормальные продукты питания.

На заводах с момента банкротства компании «ЮгРосПродукт» в 2016 году хозяйствует уже третий конкурсный управляющий, а мощности отданы субарендатору из Вологды - «Северной стелкотарной компании» («ССК»). «Руление» предприятием пока никак не назовешь менеджментом. Сотрудники остановленных заводов даже не могут забрать с предприятий свои личные вещи, включая паспорта, не говоря уж о том, чтобы вернуться к полноценной работе.

Тут необходимо пояснить, что 90 процентов работников относятся к ООО «Гелиос», дочернему предприятию «ЮгРосПродукта» и фактическому владельцу части имущества завода, а «ССК» - лишь арендатор. «Гелиос» выпускал стеклотару до 19 января, когда на предприятиях случился, по всем формальным признакам, рейдерский захват: полсотни чоповцев вывели всех из цехов и остановили печи.

И правоохранительные органы, и чиновники профильного министерства никак этому не препятствовали. Теперь каждый день простоя чреват гибелью промышленных гигантов. Можно себе представить, сколько вопросов к управляющему Алексею Харланову накопилось у работников, не знающих, как прокормить семьи. На встречу с Харлановым в Ставрополе пришло множество людей. У некоторых на лицах читалось отчаяние.

- Нам даже трудовые книжки забрать не дали, - чуть не плакала находящаяся в декрете начальник отдела кадров «Гелиоса» Ольга Андреева. - Я от того беспредела, что произошел 19 января, до сих пор прийти в себя не могу, а мне волноваться нельзя.

Сварщик Родион Шагапов заводу отдал 10 лет. Он уверен: никто и не будет запускать производство.

- Остановили безалаберно! - переживает Шагапов за печи. - Как можно было просто бросить стекломассу в печах! Мы кричали, что ситуация аварийная, требовали пустить на завод, но где там...

- Писали письма министерству промышленности, губернатору. От нас отмахиваются, - волнуется жена Шагапова Лариса Анатольевна, тоже много лет отработавшая на заводе бухгалтером.

А что же собрание? Журналистов «Комсомолки» на него не пустила охрана. Но представить, что там творилось, можно было легко. С собрания некоторые выходили досрочно.

- Ни на один вопрос не ответил! Мы хотим работать! Запустите завод! Дайте хотя бы личные вещи забрать! - возмущались выходившие.

Доступ к личным вещам и документам - это неотъемлемое право каждого гражданина РФ и организации, но пока требования работников, а также ООО «Гелиос» об их возврате никто не удовлетворил. Представитель управляющего лишь поставил подписи под письмами работников, а сам управляющий с собрания сбежал!

- Когда ему протянули бумаги на подпись, он сказал «сейчас» и вышел! - описывали побег менеджера участники.

Журналисты «КП» попытались остановить Алексея Харланова и задать ему несколько вопросов, но тот не сказал ни слова и, сев в машину, уехал.

Представитель Харланова тоже пошел в отказ:

- Кто вас пустил! Я вам ничем не обязан! - кричал он.

Директор обособленного подразделения Красногвардейского стеклотарного завода ООО «Гелиос» Антон Кузьменков уверен: предприятие планируют «распилить и продать».

- Инвентаризация, как мы слышим от разных конкурсных управляющих, проводится последние полгода, - пояснил он. - Каждый делает ее, а потом снимает полномочия, и следующий начинает все с нуля. Это просто оттягивание времени. Понятно же, что делается все для развала. Печи состоят из огнеупоров, которые разрушаются во время простоя. И конкурсный управляющий должен приложить все силы для запуска предприятий. Но судьба их, похоже, важна только нашим семьям, которые лишились куска хлеба.

- На собрании управляющий четко сказал: мои обязанности - предприятие продать, а не запускать, - подвел грустный итог «встрече» представитель ООО «Гелиос» Алексей Яшкунов. - Золотую жилу нашли. Еще бы, здесь же столько металла, оборудования. Так поступает мафия.