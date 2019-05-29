Матвиенко: «Чтобы избавиться от таких сенаторов, как Арашуков, нужно исполнять законы»

Валентина Матвиенко считает, что в Совете Федерации больше не будет сенаторов «с сомнительной репутацией», если будет соблюдаться законодательно утверждённый порядок проверки кандидатов. Проблемный вопрос был поднят после ареста парламентария Рауфа Арашукова, которого обвиняют в заказных убийствах, участии в преступной группировке и давлении на свидетеля.

— Профильная рабочая группа провела необходимую работу. Было решено, что действующего законодательства достаточно для того, чтобы исключить попадание в Совет Федерации подобных Арашукову людей с сомнительной репутацией. Есть специальный, законодательно утвержденный порядок. Кандидат в депутаты или в сенаторы должен пройти проверку — нет ли судимости, других несоответствий предъявляемым требованиям, — сказала спикер Совфеда.

Ответственность за выбор «сомнительных кадров», по мнению Матвиенко, лежит на местных политиках, которые выдвигают кандидатуры сенаторов.

— Весь вопрос только в том, как применяются законы. В том, насколько серьезно относятся ответственные лица на местах к проведению проверок. Изучив ситуацию, мы сделали выводы. Необходимо налаживать взаимодействие между органами на местах, между представителями федеральных структур, чтобы законы исполнялись качественно, не было поверхностных оценок, — резюмировала Валентина Матвиенко в интервью ТАСС.

Напомним, что 22 мая Рауфа Арашукова лишили полномочий сенатора Совета Федерации. Сидящий в Лефортово политик не успел в срок заполнить и подать декларацию о доходах, что является грубым нарушением регламента. Эта мера не была никак связана с уголовным делом против парламентария. Полномочий политика могли лишить лишь в случае обвинительного приговора суда.

Напомним, что арестован Рауф Арашуков был 30 января в зале заседаний Совфеда. После того, как сенатору зачитали обвинения, коллеги единогласно проголосовали за лишение его неприкосновенности. После парламентария арестовали и поместили в СИЗО «Лефортово».

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