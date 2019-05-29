Чемпиона Европы из Чечни ищут за кражу еды в супермаркете

В Москве полиция ищёт беглого вора. Золотой медалист чемпионатов России и Европы по тяжёлой атлетики Адам Малигов пытался вынести из «АШАНа» еду на 6 тысяч рублей, но охрана поймала его по записям камер.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» источники в правоохарнительных органах, 26-летнего спортсмена поймали благодаря видеокамерам. Охрана увидела подозрительного мужчину, который распихивал по карманам продукты. На выходе вора остановили и обыскали. Гордый чеченец попытался доказать, что такой человек как он никогда бы не стал воровать и чуть не полез в драку. Но успел опомниться.

Охранники вытащили продукты из карманов тяжелоатлета и вызвали полицию. После допроса Малигова обязали придти к дознавателю. Однако попавший в позорную ситуацию спортсмен не выдержал. Сейчас, по словам источника «КП», он находится в бегах: его телефон не отвечает, и на встречу к следователю спортсмен не явился. В ближайшее время полицейские будут подавать его в федеральный розыск.

Напомним, что Адаму Малигову всего 26 лет. Спортсмена называли одним из самых выдающихся тяжелоатлетов страны, что подтверждают его достижения. В 2012 году, выступая ещё на юниорском уровне, он взял бронзу чемпионата мира. А в 2013 стал победителем юниорского чемпионата Европы по тяжёлой атлетике в Таллине. Ещё через год, на взрослом уровне, дотянулся до серебряных медалей европейского первенства и взял кубок России. А в 2017 году дотянулся до заветного золота на чемпионате Европы в Сплите.

После этого форма спортсмена стала стремительно ухудшаться, Малигов стал гораздо меньше уделять внимание тренировкам. По словам его тренера Асламбека Эдиева, тяжелоатлет почевал на лаврах, транжирил деньги, завёл «новых друзей». В конце-концов, после отстранения от участия в Олимпийских играх, Адам окончательно бросил тренировки и больше не появлялся в зале. И всего через полтора Малигов и дошёл до воровства в «АШАНе».