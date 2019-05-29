Суд оправдал обвинённого в заказном убийстве чеченца, за которого заступился Кадыров

Следователи считали уроженца Чечни Мовсура Хасаева наёмным киллером, устранившим авторитетного 22-летнего свердловского бизнесмена Ашота Арутюняна, но суд решил иначе. Присяжные по всем пунктам оправдали мужчину, за которого заступилась почти сотня односельчан и лично Рамзан Кадыров, призвавший расследовать дело объективно и беспристрастно. Радостную новость в социальных сетях сообщил сам глава Чеченской Республики.

— Коллегия присяжных в Свердловске вынесла вердикт о невиновности Мовсура Хасаева. Он обвинялся в причастности к убийству местного жителя. Судебный процесс вызвал большой общественный резонанс. Мы высказывали мнение о необходимости очень тщательного подхода к расследованию уголовного дела и принятию по нему решения. С учетом имеющихся свидетельских показаний и мнения общественных организаций России, я обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой обратить внимание на данный вопрос, — сообщил в социальных сетях Рамзан Кадыров.

Резонансное убийство произошло в далёком 2011 году. Около полуночи 27 мая неизвестный подкараулил бизнесмена Ашота Арутюняна около дома №177 по улице Белинского в Екатеринбурге. Киллер подошёл сзади и выстрелил несчастному в голову. Два сотрудника ЧОП, охранявших придомовую территорию, попытались пустится в погоню. Но убийца начал стрелять в их сторону и охранникам пришлось отстать, запросив помощь.

Найти виновного не могли очень долго. Ясность в дело внесла фотография, найденная во время расследования дела другого местного криминального авторитета Романа Юсупова. Фоторобот убийцы был один в один похож на Хасаева, запечатлённого на обнаруженном снимке. Поэтому, в 2018 году правоохранители приняли решение задержать подозреваемого. В этом свердловским полицейским помогли чеченские силовики.

Мавсур Хасаев. Фото: Instagram чеченской правозащитницы Хеды Саратовой

Однако жители села Автуры, где жил подозреваемый, в один голос утверждали, что у предполагаемого убийцы есть алиби. В день убийства Хасаев был на поминках дяди, его видело больше 90 человек. Кроме того, защита настаивала на том, что у мужчины есть физиологические недостатки, полученные в автокатастрофе. Одна нога Мовсура короче другой на 6 сантиметров, руки дрожат. Поэтому совершить убийство, а потом убежать мужчина просто не мог.

Несмотря на это, дело было передано в суд. Из-за широкого общественного резонанса было решено передать его рассмотрение коллегии присяжных заседателей. Им пришлось согласиться с доводами адвокатов и свидетельскими показаниями. И Мовсура Хасаева оправдали по всем статьям.

— Мужество необходимо не только для признания преступника виновным и его наказания по закону, но и для оправдания невиновного и предотвращения необоснованного лишения свободы. Итог судебного процесса наглядно свидетельствует о том, что в России есть зрелое гражданское общество. Это большое достижение! Я искренне благодарен Евгению Владимировичу, Адаму Султановичу, Совету при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, коллегии присяжных Свердловского суда и всем, кто руководствовался законом и своей совестью, коснувшись судьбы Мовсура Хасаева! — резюмировал ситуацию глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.