2019-05-30T11:36:02+03:00
Происшествия

Появилось видео аварийной посадки самолета, летевшего из Москвы в Грозный

Авиалайнер развернули в небе на полпути [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Стоп-кадр: видео из "Шереметьево"Стоп-кадр: видео из "Шереметьево"
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Утром 30 мая в аэропорт вылета "Шереметьево" экстренно вернули Airbus А320 со 155 пассажирами на борту. Рейс направлялся из Москвы в Грозный и вылетел в 8.14 часов.

Предварительно, по информации экстренных служб, в небе сработала сигнализация, оповещающая о неисправности системы пожаротушения. Пилот срочно сообщил об ошибке диспетчеру. В момент было принято решение разворачивать самолет и садиться в "Шереметьево", где ко времени посадки его уже ждали пожарные расчеты. Борт успешно приземлился в 10.21 часов.

По данным сервиса FlightRadar, самолет принадлежит авиакомпании "Аэрофлот" и успел пролететь примерно полпути по направлению к столице Чечни.

Борт развернули в небе на полпути. Фото: FlightRadar

Борт развернули в небе на полпути. Фото: FlightRadar

Члены экипажа и пассажиры в полном порядке. Последних оформляют на другой рейс, направляющийся в Грозный.

В Шереметьево совершил аварийную посадку самолет Airbus A320.

ИСТОЧНИК KP.RU

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