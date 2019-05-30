2019-05-30T17:59:54+03:00
Происшествия

Появилось видео задержания высокопоставленных офицеров полиции Кабардино-Балкарии

Замначальника республиканского ГИБДД и его подчиненных подозревают во взяточничестве на 42 млн рублей [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Скрин-фото: оперативная съемка от СКР РФСкрин-фото: оперативная съемка от СКР РФ
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Следственный комитет России опубликовал видео задержания высокопоставленных офицеров МВД Кабардино-Балкарии, а также обысков на их рабочих местах. Операция проводится против ряда сотрудников республиканской полиции, в том числе начальников районных отделов и отделений республиканского ГИБДД МВД, а также замчальника Госавтоинспекции КБР. Задержаны 12 человек из числа руководящего состава, действующих и бывших сотрудников УГИБДД и отделов полиции по Зольскому, Майскому районам и отдела МВД "Прохладненский". Местонахождение еще одного фигуранта устанавливается.

- Ими была создана законспирированная схема систематического получения криминальных доходов в качестве взяток за беспрепятственный проезд транспортных средств, перевозящих этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию по федеральной трассе Р-217 «Кавказ», территориям Зойского, Майского, Прохладненского, Урванского и Баксанского районов КБР, а также через КПП «Малка», - прокомментировала задержание официальный представитель МВД России Ирина Волк. - В последующем незаконно полученные денежные средства распределялись руководителем преступного сообщества между его участниками. В настоящее время к уголовной ответственности привлекаются 13 должностных лиц МВД по Кабардино-Балкарской Республики, в том числе 2 начальника территориальных подразделений районного уровня, а также руководители и сотрудники подразделений Госавтоинспекции республиканского и районного уровней. Назначена служебная проверка, по итогам которой должностные лица, причастные к противоправной деятельности, будут уволены из органов внутренних дел, а также привлечены к ответственности.

Как мы писали ранее, полицейские в составе банды под руководством замначальника регионального ГИБДД обеспечивали незаконную перевозку спиртосодержащих продуктов по трассе "Кавказ" на территории нескольких районов Кабардино-Балкарии и через КПП "Малка". Не за бесплатно. В 2017-2018 годы госавтоинспекторы насобирали с перевозчиков-нелегалов взяток на общую сумму 42 млн рублей.

В республике произведено более 30 обысков в служебных помещениях, а также по местам жительства фигурантов, проверяемых на причастность к преступному сообществу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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