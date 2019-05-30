Ранившего журналистов газеты «Родина» в Ставрополе отправили в психбольницу

Константин Сиднев, напавший с ножом на журналистов газеты «Родина» в Ставрополе помещён в психиатрическую больницу на обследование. Следователи подозревают у мужчины глубокое расстройство личности.

— Такое решение обусловлено необходимостью проведения подозреваемому стационарной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

Константин Сиднев на заседании суда. Фото: следственное управление СКР по Ставропольскому краю

Сиднев, на момент нападения, числился как пропавший без вести человек с психическими отклонениями. По данным источников «КП», около 40 лет назад у мужчины диагносировали шизофрению. Кроме того, крайне сомнительным выглядит содержание статьи, ставшей причиной нападения. В материале «Кто есть кто?» Сиднев пишет бессвязно, а его аргументация похожа на аргументацию человека с явно выраженной шизофазией — одним из симптомов глубокого психического расстройства.

Напомним, что Сиднев напал на редакцию партийного издания КПРФ в Ставрополе 27 мая. Мужчина планировал убить главного редактора Николая Новикова, который отказался публиковать материал. В стопке газет он пронёс охотничий нож, а в руках — палку, которой планировал оглушить жертву.

Кровь журналистов на месте задержания СидневаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Реализовать страшный план психически нездоровому мужчине не удалось. Оглушить Новикова не получилось, а от удара ножа он частично увернулся — вместо горла лезвие попало в шёку. Прибежавшие на крики журналисты попытались остановить Сиднева. Трое из них получили различные раны, но психопата скрутили и привязали к стулу.

В больнице на данный момент осатётся лишь главнед издания, его жизни ничего не угрожает. Остальные участники схватки отпущены на амбулаторное лечение. В отношении Сиднева возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц». Расследование продолжается.