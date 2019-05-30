Роберто Карлос отказался помогать «Анжи» деньгами

Бывший капитан и директор махачкалинского «Анжи», легенда мирового футбола Роберто Карлос отказался помогать клубу финансово. Он сообщил, что его предыдущие слова неправильно поняли, и он готов оказать любую посильную поддержку. Но точно не готов платить по счетам махачкалинцев.

В беседе с журналистами в Мадриде бразилец отметил, что он искренне сочувствует клубу, некогда выступавшему на на европейской арене и его болельщикам.

— Мне очень жаль этот клуб. Скорее всего, он исчезнет, но я желаю, чтобы «Анжи» поскорее вернулся. Наличными помогать я не буду, об этом не может быть и речи. Но я хотел бы помочь «Анжи» в другом плане, — сказал Роберто Карлос.

Напомним, что Карлос выступал за махачкалинцев в сезоне 2011–2012 годов. Он провёл за клуб 28 матчей и забил пять мячей. После этого легендарный бразилец объявил о завершении карьеры и стал директором команды, а в 2013 году покинул «Анжи».

29 мая стало известно, что вылетевший из премьер-лиги клуб не попадёт даже во второй дивизион. Дело в том, что у руководства нет денег, чтобы обеспечить финансовые гарантии для в ФНЛ. При этом объявлять о банкротстве и терять профессиональный статус клуба боссы «Анжи» не намерены. Уже подана заявка для участия в третьем дивизионе — профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).

С долгами руководство хочет рассчитаться в течение двух лет. Их реструктуризируют и составят «дорожную карту» выплат. Напомним, что общая сумма долга составляет порядка 250 миллионов рублей. При этом 100 из них «Анжи» задолжал игрокам.

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