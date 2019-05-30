ВТБ поддержал конкурс «Лучший предприниматель года»

Главная задача конкурса, организованного администрацией краевого центра, - выявить наиболее активных и перспективных предпринимателей. Конкурс проводится в Ставрополе не впервые и пользуется большой популярностью среди бизнес-сообщества краевого центра.

В этом году экспертная комиссия рассмотрела более 30 заявок на участие в нем. В результате были определены победители в 10 номинациях, например, таких как «Лучший предприниматель в сфере производства», «Лучший предприниматель в сфере вторичной переработки сырья», «Лучший предприниматель в социальной сфере» и др.

- На сегодняшний день клиентами ВТБ на Северном Кавказе являются 8000 компаний малого и среднего предпринимательства. Представители этого сегмента готовы делиться профессиональным опытом и историями своего успеха. Конкурс предоставляет такую возможность, а также способствует развитию бизнеса в регионе. Мы рады оказать поддержку значимому мероприятию, - подчеркнул Александр Дыренко, управляющий банка ВТБ в Ставропольском крае, Республике Дагестан и Кабардино-Балкарской Республике.

ВТБ активно сотрудничает с предприятиями малого и среднего бизнеса на Северном Кавказе. Корпоративный кредитный портфель в этом сегменте с января по март 2019 г. увеличился на 11%, до 33,6 млрд рублей. Портфель пассивов корпоративного бизнеса банка составил 15,5 млрд рублей.

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