"Ничего страшного": в Дагестане упавшие в 70-метровый овраг дети отказались ехать в больницу

Накануне в Казбековском районе Дагестана двое мальчиков 7 и 8 лет упали в 70-метровый овраг. Несчастный случай приключился около 9 часов вечера и в безлюдном месте на окраине села. В ожидании помощи травмированные дети могли бы просидеть всю ночь. Но, невероятно, так совпало, что в минуту их падения мимо проезжал участковый полиции. Услышав шум, он вышел проверить, не попал ли кто в беду и угадал.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе республиканского МВД, когда капитан полиции Насим Магомедханов поднял мальчиков и сказал, что повезет их в больницу, произошло удивительное - от помощи дети отказались.

Падение было жестким. Фото: пресс-служба МВД Дагестана

- Несмотря на очевидность ситуации, малыши уверяли полицейского, что ничего страшного не произошло. Вот только окровавленная одежда одного из них, выдавала смельчаков, - говорят в ведомстве.

На своей машине участковый отвез ребят в больницу. Оказалось, что при падении оба получили серьезные раны.

- Семилетний Муслим получил открытый перелом правого предплечья, а также закрытую черепно-мозговую травму. А восьмилетний Умар - ушибленную рану головы и сотрясение головного мозга, - добавили полицейские.

Теперь правоохранители выясняют, почему младшеклассники в столь позднее время играли без присмотра взрослых в опасном месте.