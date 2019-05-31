2019-05-31T12:35:28+03:00
Происшествия

"Ничего страшного": в Дагестане упавшие в 70-метровый овраг дети отказались ехать в больницу

На окраине села окровавленных пацанят случайно нашел участковый [фото]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба МВД ДагестанаФото: пресс-служба МВД Дагестана
Изменить размер текста:

Накануне в Казбековском районе Дагестана двое мальчиков 7 и 8 лет упали в 70-метровый овраг. Несчастный случай приключился около 9 часов вечера и в безлюдном месте на окраине села. В ожидании помощи травмированные дети могли бы просидеть всю ночь. Но, невероятно, так совпало, что в минуту их падения мимо проезжал участковый полиции. Услышав шум, он вышел проверить, не попал ли кто в беду и угадал.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе республиканского МВД, когда капитан полиции Насим Магомедханов поднял мальчиков и сказал, что повезет их в больницу, произошло удивительное - от помощи дети отказались.

Падение было жестким. Фото: пресс-служба МВД Дагестана

Падение было жестким. Фото: пресс-служба МВД Дагестана

- Несмотря на очевидность ситуации, малыши уверяли полицейского, что ничего страшного не произошло. Вот только окровавленная одежда одного из них, выдавала смельчаков, - говорят в ведомстве.

На своей машине участковый отвез ребят в больницу. Оказалось, что при падении оба получили серьезные раны.

- Семилетний Муслим получил открытый перелом правого предплечья, а также закрытую черепно-мозговую травму. А восьмилетний Умар - ушибленную рану головы и сотрясение головного мозга, - добавили полицейские.

Теперь правоохранители выясняют, почему младшеклассники в столь позднее время играли без присмотра взрослых в опасном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Северном Кавказе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Ставрополе из-за студвесны перекроют дороги
На Ставрополье водитель такси разбился в аварии
МРСК Северного Кавказа обеспечит беспербойное энергоснабжение всех пунктов приема ЕГЭ
В Ессентуках попался на взятке заместитель руководителя Ростехнадзора
Ставрополец с помощью трактора украл у земляка дом
В Северной Осетии произошло ДТП с участием полицейских
Подозреваемому в финансировании террористов экс-заместителю главы полиции Махачкалы продлили арест
В Дагестане дрифтер задавил ребёнка и попал на видео
Продолжается регистрация участников «Зелёного Марафона»
На Ставрополье грузовик снес патрульную машину с инспекторами
В Таджикистан из Ставрополя выдворили мигранта-вербовщика
Кадыров подарил 50 квартир в Грозном жителям чеченского поселка
На Ставрополье поставили рекорд высоты полета на аэростате
Самолет "Москва-Грозный", экстренно севший в Шереметьево, улетел в Чечню
Стала известна дата выборов губернатора Ставропольского края 2019
В Минераловодском округе летом организованно отдохнут и поработают около 10 000 школьников
В Ставрополе пять человек пострадали в аварии BMW и «Лады»
Петербуржца, не сообщившего о готовящемся теракте, оштрафовали на 20 тысяч рублей
В "Шереметьево" экстренно вернули лайнер, вылетевший из Москвы в Грозный
На 16-летнего ставропольца завели уголовное дело за продажу наркотиков
Ставрополец изнасиловал и забил до смерти собственного отца
На Ставрополье поймали мужчину с крупной партией боеприпасов
В селении Дагестана мальчик едва не погиб от укуса змеи
В жилом доме Ставрополя упала стена
У реки в Кабардино-Балкарии пропал 3-летний ребенок
Депутата гордумы Ставрополя лишили должности