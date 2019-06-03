Пишет музыку, качается в спортзале, завоевывает гран-при: в Ставрополе парень с ДЦП рушит стереотипы об инвалидах

23-летний Артем Холодняк из Ставрополя родился с ДЦП, но мириться с приписанными врачами "ограничениями по здоровью" не захотел. Говорит, страдать под давлением стереотипов - глупо. Со школы парнишка с инвалидностью своим примером доказывает, что все преграды - в головах.

Последние награды АртемаФото: Евгения СОКОРЕВА

Сейчас Артем - студент. В университете его регулярно зовут вести мотивационные встречи для молодежи и отправляют представлять ВУЗ на творческих вечерах и фестивалях. Несмотря на серьезный диагноз "детский церебральный паралич", Артем устраивает массовые тренинги и читает стихи собственного сочинения на культурных вечерах. Надо сказать, что у паренька талант. В мае он покорил поэзией жюри ставропольской студенческой весны и взял гран-при в номинации "Театральное".

- Провожу мероприятия в помощь инвалидам в храме Преображения Господня, - добавляет Артем. - Вместе с настоятелем, Отцом Владимиром, выпустил первую дебютную книгу про поиск себя и осмысление жизни "Предела нет".

Артем признался, что писать стихи и песни начал из-за переходного возраста, когда наступил "кризис"Фото: Евгения СОКОРЕВА

У себя дома Артем Холодняк организовал студию, где пишет музыку и тексты песен. И не для одного только интереса. Без стеснения, не страдая боязнью сцены, Артем читает реп не только на студенческих фестивалях, но также импровизированных концертах посреди улицы, а еще снимает на свои песни клипы. Вот он исполнил авторский трек "Золотые купола":

И это еще не все! Артем 9 лет занимается в тренажерном зале и сегодня качается по серьезным тренировочным программам наравне со всеми.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/712587" frameborder="0"></iframe> Парень с ДЦП из Ставрополя исполняет песню своего сочинения.

- Лежа от груди поднимаю 52 кг - мой собственный вес, - говорит парень.

Напомним, что другой ставрополец Михаил тоже рушит все предрассудки о больных ДЦП. Вопреки серьезному диагнозу Миша добился невероятных результатов в спорте и может, например, 10 раз одной рукой поднять над головой 45-килограммовую гантель:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/666089" frameborder="0"></iframe> Обычная тренировка Миши.Евгения СОКОРЕВА

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