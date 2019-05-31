Звезда «Кадетства» появилась на красной дорожке без нижнего белья

Международный кинофестиваль «Герой и Время» в Железноводске дал жителям Ставрополья возможность насладиться шедеврами мирового авторского кино, познакомиться со звёздами первой величины, спеть вместе с Пелагеей незабвенного «Коня» и послушать классику русской поэзии в исполнении Сергея Безрукова.

По ковровой дорожке фестиваля прошло множество звезд российского кино: Владимир Меньшов, Сергей Безруков, Светлана Немоляева, Татьяна Веденеева и другие. Одним из самых запоминающихся стало дефиле Елены Захаровой.

43-летняя актриса, знакомая россиянам по сериалу «Кадетство», «Дальнобойщики» и «Опера», появилась перед публикой в платье, напоминающем о нарядах античных богинь — легкая летняя накидка облегала фигуру, и некоторые особо наблюдательные зрители разглядели, что под нарядом нет бюстгальтера.

Прохладный ветерок подвёл Елену ЗахаровуФото: Анна БОРИСОВА

Впрочем, Захарова не подала и вида, что что-то не так, а может, и вполне сознательно хотела немного взбудоражить публику. Актриса бодро прошлась по дорожке, а потом пообщалась с поклонниками в рамках творческой встречи «Предчувствую тебя», раскрыв некоторые секреты актёрского мастерства и ответив на вопросы.

Несмотря на курьёз, актриса не проявляла стеснения и с удовольствием пообщалась с поклонниками на творческой встречеФото: Анна БОРИСОВА

КСТАТИ

Звезда сериалов Алина Ланина показала грудь на кинофестивале в Ессентуках

Фестиваль «Хрустальный источник» в Ессентуках дал возможность жителям Ставрополья познакомиться со звездами кино первой величины, спеть «Песню про медведей» вместе с Натальей Варлей, полюбоваться грацией Нонны Гришаевой и послушать Яну Поплавскую — главную «Красную шапочку» страны (подробности).

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

По лестнице на фестиваль ходили

Сам проход по красной дорожке стал для многих настоящим испытанием. Ковровая дорожка - всего 190 метров - была проложена по каскадной лестнице, начиналась между деревьями, образующими над ней зеленый шатер, и продолжалась по открытому пространству с несколькими пролетами ступенек. Затем делала прямой разворот на 90 градусов и заворачивала в недавно отремонтированный Дворец культуры. Особенно сложно было спускаться по ступенькам гостьям в длинных платьях и на высоких каблуках (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Безруков: "Сейчас стало модным говорить плохо о России"

26 мая начались показы конкурсных фильмов и творческие встречи с гостями фестиваля "Герой и время" , который проходит в городе Железноводске. Завершал насыщенный день Сергей Безруков, выступивший с концертом со своей рок-группой «Крестный папа» перед главной концертной площадкой у Пушкинской галереи (подробности).

Захар Прилепин: «В ДНР пока не собираюсь, мне запретили въезд»

Скандальное интервью с писателем, вернувшимся «с того света» (подробности).