Звезда «Кадетства» появилась на красной дорожке без нижнего белья
Международный кинофестиваль «Герой и Время» в Железноводске дал жителям Ставрополья возможность насладиться шедеврами мирового авторского кино, познакомиться со звёздами первой величины, спеть вместе с Пелагеей незабвенного «Коня» и послушать классику русской поэзии в исполнении Сергея Безрукова.
По ковровой дорожке фестиваля прошло множество звезд российского кино: Владимир Меньшов, Сергей Безруков, Светлана Немоляева, Татьяна Веденеева и другие. Одним из самых запоминающихся стало дефиле Елены Захаровой.
43-летняя актриса, знакомая россиянам по сериалу «Кадетство», «Дальнобойщики» и «Опера», появилась перед публикой в платье, напоминающем о нарядах античных богинь — легкая летняя накидка облегала фигуру, и некоторые особо наблюдательные зрители разглядели, что под нарядом нет бюстгальтера.
Прохладный ветерок подвёл Елену ЗахаровуФото: Анна БОРИСОВА
Впрочем, Захарова не подала и вида, что что-то не так, а может, и вполне сознательно хотела немного взбудоражить публику. Актриса бодро прошлась по дорожке, а потом пообщалась с поклонниками в рамках творческой встречи «Предчувствую тебя», раскрыв некоторые секреты актёрского мастерства и ответив на вопросы.
Несмотря на курьёз, актриса не проявляла стеснения и с удовольствием пообщалась с поклонниками на творческой встречеФото: Анна БОРИСОВА
КСТАТИ
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По лестнице на фестиваль ходили
Сам проход по красной дорожке стал для многих настоящим испытанием. Ковровая дорожка - всего 190 метров - была проложена по каскадной лестнице, начиналась между деревьями, образующими над ней зеленый шатер, и продолжалась по открытому пространству с несколькими пролетами ступенек. Затем делала прямой разворот на 90 градусов и заворачивала в недавно отремонтированный Дворец культуры. Особенно сложно было спускаться по ступенькам гостьям в длинных платьях и на высоких каблуках (подробности).
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