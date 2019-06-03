В Дагестане заявили, что выкрали и перезахоронили прах Хаджи-Мурата

В Дагестане прошла церемония перезахоронения останков, предположительно принадлежащих легендарному аварскому военачальнику Хаджи-Мурату. Его могила является объектом поклонения и находится в Гахском районе Азербайджана недалеко от места последнего боя.

Однако группа энтузиастов из дагестанского села Цельмес заявила, что похитила прах и, перевезя его через границу, погребла в родном для военачальника селе Хунзах. В социальных сетях появились и фотографии — небольшая похоронная процессия, состоящая из жителей села, несет простой закрытый гроб, который затем предают земле.

Останки, якобы принадлежащие Хаджи-Мурату, перезахоронили в родном селеФото: Социальные сети

Ситуация породила множество слухов. В социальных сетях начались споры, подогреваемые сообщениям в СМИ Азербайджана. По информации азербайджанского издания Haqqin, правоохранители занялись проверкой информации о хищении праха Хаджи-Мурата. Однако никакого официального подтверждения того, что останки военачальника исчезли, до сих пор нет. Разрешения на эксгумацию азербайджанские власти не давали, надгробие на могиле Хаджи-Мурата цело.

Историки усомнились в подлинности перезахоронения. Некоторые уверены, что под видом Хаджи-Мурата могли похоронить одно из двух его сподвижников, которых убили и похоронили вместе с аварским военачальником.

В Азербайджане утверждают, что могила Хаджи-Мурата стоит нетронутаяФото: Социальные сети

— В 1959 году археолог М. Гусенов побывал на месте захоронения. Он говорил, что рядом находилось три могилы. Местные указали якобы на место захоронения Хаджи-Мурата. Но могила была пустая! Он стал копать во все стороны, точнее, «севернее», и наткнулся на останки без головы. Ура! Хаджи-Мурат найден! Больше не копали. Но если он пошел копать чуть в сторону, не нашёл бы он Гамзало или Эльдара, убитых вместе с Хаджи-Муратом? Может, так и произошло. Никто не знает. Вообще очень сомневаюсь, что в Хунзахе похоронили останки Хаджи-Мурата, — говорит старший научный сотрудник института востоковедения РАН Патимат Тахнаева.

Тем временем власти Хунзахского района Дагестана заявили, что никакого отношения к перезахоронению не имеют.

СПРАВКА «КП»

Хаджи-Мурат — известный аварский военачальник, участник Кавказской войны, герой одноимённого произведения Льва Толстого. Родился в независимой Аварии — горском ханстве, поддерживавшем нейтралитет, защищая свои земли и от войск Российской Империи и от сепаратистов во главе с дагестанскими имамами. Во множестве стычек с русскими солдатами и сепаратистами завоевал авторитет свирепого и непобедимого воина.

Хаджи-Мурат был сильнейшим сторонником имама Шамиля в Кавказской войне

В 1840 году перешёл на сторону имама Шамиля, вступив в ряды сепаратистов. В тот момент Хаджи-Мурат уже был национальным аварским героем, поэтому с лёгкостью убеждал целые селения Аварии признать имама законным правителем. Благодаря своему авторитету был назначен наибом (наместником правителя, — ред.) Аварии. Стал «правой рукой» — самым влиятельным и сильным союзником Шамиля.

В 1851 году между Шамилём и Хаджи-Муратом происходит ссора. Имам берёт в плен семью аварского военачальника. Ему приходится бежать в расположение русских частей. Здесь Хаджи-Мурат ищет военной поддержки. Однако помощи не получает и пытается вернуться в горы.

Русские солдаты настигли и убили Хажди-Мурата около села Онджалы. Его голову отправили в ставку российского командования. Сейчас череп хранится в Музее этнографии и антропологии имени Петра Великого (Кунсткамера).