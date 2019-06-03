Что не так с делом о покушении на Филиппа Киркорова

В Махачкале прошли предварительные слушания по громкому делу о покушении на Филиппа Киркорова. На скамье подсудимых четверо радикальных исламистов: Хидирнеби Казуев, Габибула Халдузов, Самир Ибрагимов и Шамиль Магомедов. По версии следствия, 6 июля 2017 года они планировали взорвать бомбу в ресторане "Хазар", где должен был пройти концерт Филиппа Киркорова. Сорвался теракт в день выступления - боевиков отпугнули десятки полицейских у заведения.

Адвокат Хидирнеби Казуева - его назвали идейным вдохновителем группировки, заявил в суде, что признательные показания из подзащитного "выбили" и как свидетеля, оговорившего себя самого, допросили незаконно. Для ясного разбирательства защитник потребовал вызвать в суд Пугачеву, Галкина и самого Киркорова, который скажет, где именно должен был проходить концерт. Дело в том, что прокурор передал в суд материалы расследования, по которым боевики хотели взрывать ресторан, но Киркоров выступил в здании "Русского театра" Махачкалы.

- На допросе Казуев сказал, что к нему обращался Максим Галкин с предложением физического устранения Филиппа Киркорова за денежное вознаграждение, где оплатил ему 1 млн рублей на покупку компонентов для изготовления бомбы. Достоверность этой информации не проверена до сих пор. Не назначена и не проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза для установления вменяемости Казуева. При отсутствии иных доказательств кроме допроса в результате завели уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст.205 УК РФ ("террористический акт"). Следствие так и не опровергло факт покушения заказного убийства Киркорова. Требую вызвать в суд в качестве свидетелей мать Казуева, Филиппа Киркорова, Аллу Пугачеву и Максима Галкина, - рассказал после слушания "КП-Северный Кавказ" защитник Исрафил Гадавов.

Судья Алексей Магомедов решил, что в обвинительной части дела, действительно, есть нарушения Уголовно-процессуального кодекса. Ему осталось непонятным, по каким именно признакам преступление отнесено к статье "Терроризм".

- Отсутствие в обвинительном заключении формулировок предъявленного обвинения не позволяет суду установить, какой именно квалифицирующий признак указанного преступления вменен органом следствия в вину обвиняемым и какие именно последствия преступного деяния они замышляли, - отметили в суде.

Напомним, что обвиняемые, как установили следователи, работали строителями одного из офисного здания в Махачкале и на концерте поп-короля российской эстрады планировали взорвать три бомбы. Но названный создателем террористической ячейки 21-летний Хидирнеби Казуев по-прежнему говорит, что хотел убить только Киркорова по заказу Галкина, приревновавшего Филиппа к Пугачевой, и никакого теракта с десятками вероятных жертв устраивать и не думал. Поэтому, говорит Казуев, они не решились взорвать бомбу, увидев, как многолюдно было на выступлении. При этом следствие считает, что таким образом затягивают процесс и объективно слова о причастности к делу Галкина и Пугачевой ничем не подтверждаются.

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