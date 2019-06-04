2019-06-04T12:24:55+03:00
Общество

В Дагестане засняли на видео издевательство над волком

Животному устроили "смертную казнь" за убийство 200 баранов [видео 18+]
Евгения СОКОРЕВА
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Скрин-фото: видео из соцсетиСкрин-фото: видео из соцсетиФото: Евгения СОКОРЕВА
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В Дагестане местные жители засняли на видео пытки волка, разорвавшего, с их слов, порядка 200 овец. Животное гоняли на машине больше получаса и поймали, когда один из преследователей прострелил животному ногу из охотничьего ружья. Пресечь попытку бегства охотники решили не самым гуманным способом: передними колесами авто раненному зверю придавили лапы. И пока поверженный хищник бился в агонии, мужчина с камерой в руках наказывал:

- Приходил бы да попросил барашку. Отдали, и ушел бы. Как медведь забирает. Верни 200 баранов, и я тебя отпускаю, - слышно за кадром. - Не думала попасть, а так бывает. Твоя жизнь кончается сейчас как собачья жизнь. Сосед принесет "9 грамм" и в лоб. На этом мы покончим с тобой.

Подстрелили и придавили машиной: в Дагестане засняли на видео пытку над волком.

Потом запись обрывается. Ролик со "смертной казнью" в момент разлетелся по соцсетям и поделил пользователей на защитников животных и занявших позицию охотников.

- Это волк и барашки его еда! Надо было охранять свое стадо. Садист, - кипели от возмущения десятки пользователей. - Живодеры. Как можно вот такое творить вообще!

- А если б он загрыз не баранов, а ребёнка? Тогда тоже заступались бы? - не соглашались другие. - Да, волка только таким способом смогли остановить, а почему сразу не убили? Потому что с собой у них не было ружья, отчетливо слышно, как говорят, что ушли за ружьем.

И споры завязались такие горячие, что инцидент пришлось прокомментировать в республиканском МВД:

- За последние три месяца стали поступать обращения в директ, и с каждым днем их число растет. Обращаются с вопросами разного рода. Но с просьбой наказать убийцу волка, загрызшего 200 баранов, к админу обратились впервые! - разместили пост в официальной группе МВД Дагестана в Instagram. - Дело в том, что необходимо дифференцировать полномочия каждого ведомства, равно как и каждого сотрудника. Нам тоже жаль котят и волков, но у нас есть масса задач, которые требуют нашего непосредственного внимания. В решении некоторых вопросов админ не может помочь, не потому, что не хочет, а потому, что это вне его компетенции! С заявлением о совершенном преступлении обращаться необходимо не в социальные сети, а в отдел полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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