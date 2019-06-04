Студенческая весна 2019 в Ставрополе: открытие фестиваля поразило зрелищностью

В Ставрополе состоялась торжественная церемония открытия III Международного фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС». Грандиозное праздничное представление развернулось на реконструированном стадионе «Динамо».

После театрализованного пролога фестиваль начался парадом 23 делегаций стран, прибывших на Международную студвесну. Прозвучал государственный гимн России, с участием хореографических коллективов на поле был выстроен «живой флаг» Российской Федерации.

Выступающие при исполнении гимна выстроились в виде флага России.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Полпред президента в СКФО Александр Матовников зачитал приветствие президента России Владимира Путина, направленное в адрес участников фестиваля. Полпред также пожелал молодежи хорошо провести время.

– Ставропольский край принимает активных творческих людей из 23 стран мира и уверен, что предстоящие пять дней вам запомнятся на всю жизнь. Сердца жителей Ставрополья, Северного Кавказа, Российской Федерации открыты для гостей из любых стран и континентов, – сказал Матовников.

На сцене выступило множество творческих коллективов Ставрополья.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

– Дорогие друзья! Вы – самая активная, яркая и энергичная аудитория. Ваши амбиции и инициативы помогут изменить наш мир в лучшую сторону. Знакомьтесь, общайтесь, спорьте, делитесь своими мыслями и, конечно, снова приезжайте к нам. Мы всегда вам рады! – сказал министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров объявил III Международный фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» открытым.

– Мы готовились к этому событию больше года и хотели, чтобы нашим гостям очень понравилось в нашей большой и любимой родной стране – России. От души благодарю тысячи людей, которые готовили этот праздник, благодарю наших гостей. Сегодня Ставрополье принимает самых талантливых людей мира. Наш край стал площадкой для их развития. Давайте сделаем эту площадку по-настоящему доброй и счастливой. Международная студенческая весна – открыта! – обратился к участникам фестиваля губернатор.

Зрители увидели цирковые номераФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ставропольский край был представлен гостям Международной студвесны в масштабных световых, лазерных и хореографических шоу. Церемония открытия включала эпизоды по направлениям «Образование», «Королева весна», «Политика», «Арт-холл», «Универвидение», «Спорт», «Журналистика».

Кульминацией церемонии стал зрелищный финальный эпизод «Welcome To Russia» под огни яркого праздничного фейерверка.