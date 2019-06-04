Дагестанских чиновников обвинили в создании криминальной империи по торговле госземлёй

Следователи предъявили обвинения в создании криминальной империи по торговле государственной землёй депутату Народного собрания Дагестана, руководству местного управления Росреестра и чиновникам из Кадастровой палаты республики. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Дагестан.

— В качестве обвиняемых привлечен бежавший руководитель управления Росреестра Сафиюла Магомедов. Обвинения предъявлены Шамилю Гаджиеву, исполнявшему его обязанности, должностным лицам местного Росреестра, депутату Народного собрания республики Фикрету Раджабову и сотрудникам филиала Кадастровой палаты республики. В зависимости от роли каждого их обвиняют по статьям «создание преступного сообщества и участие в нем с использованием своего служебного положения» и «участие в преступном сообществе», — сообщили в пресс-службе.

Преступную империю покрывал депутат Народного собрания Дагестана Фрикет Раджабов. Сейчас он находится под арестом. Фото: пресс-служба Правительства РД

В 2000 году группа чиновников во главе с Магомедовым договорилась создать преступную группировку. Они продавали огромные участки государственной земли, а после общими усилиями подделывали все необходимые документы в Росреестре и Кадастровой палате. Таким образом, их покупатель становился законным обладателем земли в обход закона и государственной казны, которая потеряла больше 370 миллионов рублей.

Всем высокопоставленным чиновникам, не успевшим скрыться от следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Исчезнуть глава группировки Сафиюла Магомедов и четверо его подручных. Их объявили в федеральный розыск.

Возглавлявший группировку Сафиюла Магомедов бежал из страны. Фото: пресс-служба управления Росреестра по РД

— В рамках расследования уголовного дела судом арестовано 329 объектов недвижимого имущества, принадлежащих членам преступного сообщества, на сумму около 20 миллиардов рублей, — уточнили в Следственном комитете.

Сейчас следователи проверяют причастность других чиновников к преступным схемам криминальной империи, идёт сбор доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

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