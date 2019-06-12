Во Владикавказе проигравший крупную сумму игроман открыл стрельбу из автомата .

Во Владикавказе на улице Дзусова сегодня были слышны автоматные очереди. Стрельбе предшествовала разборка между двумя компаниями молодых людей. По словам очевидцев, потасовка началась недалеко от букмекерской конторы.

- Говорят, что проиграли на футбольных ставках крупную сумму. По этому поводу вышли разбираться на улицу, слово за слово. Сначала ножи достали, потом, когда одна из конфликтующих сторон начала убегать, бородатый парень достал из машины автомат и стал целиться в убегающих, - рассказал "КП"-Северный Кавказ" очевидец происшествия Валерий Мамсуров. - Только крик какого-то мужчины "Куда ты целишься, там же дети!" смог остановить стрелка, очередь пошла в землю и, к счастью, рикошетом никого не задело.

Поскольку все происходило в центре города средь бела дня, то наряд полиции приехал быстро. Всех участников конфликта задержали. Возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Незаконный оборот оружия". Стрелок задержан. Следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу.

- Я стрелял, но ни в кого не хотел попасть, только в землю, - рассказал он на допросе.