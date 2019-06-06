Раскрепощенная "инстаграмщица" с огромными губами и грудью из Северной Осетии стала Барби-негритянкой
Лара Алборова из Владикавказа, известная на просторах интернета и в тусовке Москвы как модель "Лара Фрост" превратилась в Барби-негритянку.
Модель с огромными губами и грудью из Северной Осетии превратилась в Барби-негритянку.
У себя в Instagram раскрепощенная красотка выложила фото неестественно бронзовым загаром и огромными грудью и губами. Сходство с куклой отметили подписчики.
Новый образ моделиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Напомним, что моделью Лара из Северной Осетии стала после десятков вмешательств косметологов и хирургов. Студенткой во Владикавказе девушка не отличалась от сверстниц пухлыми губами и большой грудью.
Девушка сама показывает фанатам. какой была раньшеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Эротическая манекенщица не скрывает, что обязана хорошей жизнью трансформации и богатым поклонникам. Живет и куролесит раскрепощенная "инстаграмщица" в Москве. Красотка не раз мелькала на федеральных каналах и в интернет-шоу. В одном даже победила и получила призовые 1 млн рублей.
Лара не стесняется сниматься в откровенных фотосессияхФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Но радуются ее подъему не все. Что ни пост в Instagram так очередные проклятия и оскорбления. А один из "хейтеров", было дело, даже пригрозил Ларе расправой за недостойное поведение, опозорившее фамилию "Алборова". С тех пор модель умалчивает, что родом из Владикавказа.
Эротической модели из Северной Осетии пригрозили расправой
Раскрепощенная "инстаграмщица" скрывает, что родилась в республике [фото]
ИСТОЧНИК KP.RU