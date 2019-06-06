Раскрепощенная "инстаграмщица" с огромными губами и грудью из Северной Осетии стала Барби-негритянкой

Лара Алборова из Владикавказа, известная на просторах интернета и в тусовке Москвы как модель "Лара Фрост" превратилась в Барби-негритянку.

Модель с огромными губами и грудью из Северной Осетии превратилась в Барби-негритянку.

У себя в Instagram раскрепощенная красотка выложила фото неестественно бронзовым загаром и огромными грудью и губами. Сходство с куклой отметили подписчики.

Новый образ моделиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, что моделью Лара из Северной Осетии стала после десятков вмешательств косметологов и хирургов. Студенткой во Владикавказе девушка не отличалась от сверстниц пухлыми губами и большой грудью.

Девушка сама показывает фанатам. какой была раньшеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Эротическая манекенщица не скрывает, что обязана хорошей жизнью трансформации и богатым поклонникам. Живет и куролесит раскрепощенная "инстаграмщица" в Москве. Красотка не раз мелькала на федеральных каналах и в интернет-шоу. В одном даже победила и получила призовые 1 млн рублей.

Лара не стесняется сниматься в откровенных фотосессияхФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Но радуются ее подъему не все. Что ни пост в Instagram так очередные проклятия и оскорбления. А один из "хейтеров", было дело, даже пригрозил Ларе расправой за недостойное поведение, опозорившее фамилию "Алборова". С тех пор модель умалчивает, что родом из Владикавказа.

Эротической модели из Северной Осетии пригрозили расправой

Раскрепощенная "инстаграмщица" скрывает, что родилась в республике [фото]