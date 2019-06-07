2019-06-07T16:14:08+03:00
Происшествия

На замначальника полиции Ставрополья завели уголовное дело

Генерала Хомутова подозревают в покупке здания дороже рыночной стоимости на 67 млн рублей [эксклюзив]
Виталий КЛИМОВВадим Бакунин
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Генерал-майор Владимир Хомутов.Генерал-майор Владимир Хомутов.
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Главное управление собственной безопасности МВД по СКФО возбудило уголовное дело по статье «Халатность» против заместителя начальника полиции Ставропольского края Владимира Хомутова.

- 49-летний генерал-майор подозревается в том, что недобросовестно выполнил свои должностные обязанности при приобретении ГУ МВД по Ставропольскому краю у коммерческой организации учебно-тренировочного комплекса, - сообщил «КП»-Северный Кавказ источник в правоохранительных органах региона.

Комплекс был куплен на бюджетные деньги за 123,7 млн рублей, как полагает следствие, - с завышением рыночной цены на 67,1 млн. Вместе с Хомутовым по уголовному делу проходит начальник отдела капстроительства и ремонта Управления тылового обеспечения МВД по СК майор Денис Терещенко.

Госзакупка здания учебного центра площадью 1,5 тыс. кв. м. и земли под ним (1,9 тыс. кв. м.) состоялась 15 ноября 2017 года в рамках гособоронзаказа.

Хомутов работает в должности замначальника полиции Ставрополья с июня 2012 года. Награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отличие в охране общественного порядка» и медалью «За боевое содружество». Женат, воспитывает двоих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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