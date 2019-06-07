На Ставрополье нашли самую высокую в России «смертность» бизнеса

Консалтинговое и аудиторское агентство FinExpertiza обнародовало собственное исследование, в котором, полагаясь на данные Росстата, составило рейтинг «выживаемости» бизнеса в регионах. Ставропольский край наряду с Дагестаном, Карелией, Еврейской автономной и Калининградской областью попал в число аутсайдеров. Здесь в 2018 году открылось 1592 организации, а перестало существовать 5453, то есть в 4 раза больше. По мнению председателя Торгово-промышленной палаты Ставропольского края Бориса Оболенца, причина столь массовых закрытий — в давлении силовиков на бизнес.

- Я думаю, что это из-за контролирующих органов, - говорит Оболенец. - В прошлогоднем рейтинге силового давления на бизнес, составленном Высшей школой экономики, наш регион вошел в десятку худших. Проверяющие у нас заточены на наказание, а не предупреждение. Давление большое и не с целью победить коррупцию. Почему сейчас тенденция ставить бывших силовиков губернаторами, потому что они по крайней мере имеют влияние на правоохранительные органы и могут это давление снизить.

Оболенец считает, что у силовых структур в отношении к бизнесу срабатывает «обратная логика»:

- С тех, кто на свету, контролер взять ничего не может, а тот, кто в тени, платит ему, причем часто такая «крыша» обходится дешевле официальных отчислений. Я знаю реальную историю, как глава муниципалитета попросил владельца нелегальной мойки встать на налоговый учет, после чего ему позвонили люди, занимающие высокие должности, и попросили не трогать.

Несмотря на закрытие, доля малого и среднего бизнеса в регионе по-прежнему больше 30 процентов.

- Она не растет и не падает, - отмечает председатель ТПП. - На Юге всегда были предприниматели, но главное — чтобы они не уходили в тень. У нас же все наоборот. Процентов 80 легкой промышленности в крае работает в тени.

По данным агентства РИА «Рейтинг», на Ставрополье в 2018 году доля работников малых и микропредприятий в общей численности рабочей силы сократилась на 14 процентов и составила 9,5 процента, а оборот малых и микропредприятий упал на 22 процента. Хуже показатели — только в Дагестане и Орловской области. Оболенец считает, что «теневиков» станет еще больше с 1 июля — после введения онлайн-касс для ИП:

- Мы получим уменьшение ИП и серые зарплаты. Чтобы не ставить онлайн-кассы, они будут увольнять работников и работать с ними «втемную» (по закону от установки касс освобождены лишь ИП без наемных работников). Зачем кассовые аппараты тем, кто не несет фискальной нагрузки, а платит фиксированный сбор по ЕНВД или патенту? Ответ простой: кому-то нужно продвигать интересы бизнеса, производящего эти аппараты. И когда я говорю об этом с нашими федеральными депутатами, они вообще не в курсе. Приезжают, больницы открывают, на студвесне красуются, а по экономическим законам — не в теме.

По мнению Оболенца, на Ставрополье неплохо себя чувствуют только предприятия аграрной сферы, торговля стагнирует. Одна из причин — падение спроса. С Оболенцем согласен сопредседатель ставропольского отделения "Опоры России" Павле Мрвалевич:

- Идет схлопывание малого бизнеса. Доходность предприятий падает, и они начинают закрываться. Население перешло в режим жесткой экономии. Люди меньше едут отдыхать, меньше одежды покупают. В сельские магазины вернулась продажа крупы, риса, макарон на вес. На 1-2 рубля дешевле, но люди согласны и на такую экономию. Выход из этого один — государство должно повышать зарплаты.

По мнению Мрвалевича, одна из причин столь печальной статистики по закрытию предприятий — чисто бюрократическая:

- Это чистка реестра налоговой службой от фирм, которые не отчитываются о своей работе. Вторая причина может быть в том, что у нас есть федеральный закон, предписывающий закрытие фирм, чьи операции попадают под риски финансирования международного терроризма. Росфинмониторинг направил банкам признаки подозрительных операций и на этом основании банки закрывают счета предприятиям и вносят их в особую базу данных. Но главная причина в том, что у нас 75 процентов предприятий терпит убытки из-за недоступности кредитов и низкой покупательной способности граждан и организаций.