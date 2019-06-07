"Дай Аллах, чтобы у них руки отсохли": в Нальчике заживо сожгли семерых щенков

О чудовищном преступлении сообщили активисты приюта для животных "Четыре лапы" в Нальчике.

- Мы все раздавлены морально и даже сил не говорить. Нашу спасенную семью из Лечинкая только что сожгли заживо. Сгорели малыши. Что они испытали - одному богу известно. Собака-мать успела спасти только одного малыша, сама в шоковом состоянии. Какими же нелюдями, надо быть, чтобы это сделать. Дай Аллах, чтобы у них руки отсохли, -прокомментировали страшное ЧП на официальной странице приюта в сети Instagram. - Спасенный малыш так кричал, что я думала, мое сердце остановится. Обжег лапки, но его пролечили ветврачи. Сейчас они в безопасности.

Тем временем полиция Нальчика начала проверку по факту жестокого убийства и даже возбудила уголовное дело. Оперативники побывали на месте массового убийства щенков, опросили свидетелей и очевидцев. Один из помощников приюта пообещал вознаграждение в 5000 рублей за достоверную информацию о тех людях, которые это сделали.