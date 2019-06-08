В Дербенте полицейский в форме таранил машины и угрожал стрельбой из ружья

В Дербенте расследуют хулиганский поступок местного сотрудника полиции, который сегодня ночью таранил автомобили.

- Он ехал по улице Буйнакского в потоке машин, а когда не смог объехать меня, достал ружье, положил на приборную панель и стал в меня целиться, - рассказал очевидцев буйства. - Я стал быстро сдавать назад, потому что он был явно не в адекватном состоянии и мог запросто выстрелить. Потом он поехал дальше, чуть не сбил прохожего. Мы организовали за ним погоню. Прижали его недалеко от школы к обочине. Он вышел, мы стали разговаривать, но потом он снова сел в машину и, проехав метров десять, врезался в две припаркованные машины. Мы достали его и скрутили. Вызвали полицию.

Оказалось буян - сотрудник ППС, правда, теперь уже уволенный со службы. Он был настолько пьян, что не смог даже себя назвать.

- В крови обнаружили почти 1 промилле, то есть он выпил около бутылки водки, - рассказали "КП" -Северный Кавказ" в ГУ МВД по Дагестану. - Сейчас идет служебная проверка. Полицейский лишен прав. Кроме того, решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела. Наказание понесут и его непосредственные начальники. Следствие проверит и откуда у него ружье взялось, есть ли на него разрешение.