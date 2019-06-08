В Дагестане учитель вытащил из канала и реанимировал захлебнувшегося ребенка

В селе Новая Хуштада учитель местной школы Магомед Ахмедов совершил подвиг - вытащил из канала тонувшего ребенка и реанимировал его.

- Жители села проводили коллективную работу по укреплению дамбы канала, - рассказали очевидцы подвига. - Во время работы мужчины заметили, что по каналу течением уносит маленького ребенка, но почему-то все замерли и не смогли среагировать. Видя, что мальчик уже ушел под воду, находившийся вместе со всеми военрук Новохуштадинской школы Магомед Ахмедов, не раздумывая, нырнул в канал и вытащил на берег мальчика, который был уже без сознания. Ахмедов как преподаватель ОБЖ отлично знал, что нужно делать. Сразу провел реанимационные действия, и ребенок подал признаки жизни.

Сейчас Ахмедова хотят наградить медалью МЧС России "За спасение утопающих". В школе ему вручили почетную грамоту. Свою благодарность принесли и родители спасенного малыша.