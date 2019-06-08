Кадыров стал больше зарабатывать

Глава Чечни в 2018 году стал больше получать. Его доход по сравнению с 2017 годом вырос на 700 тысяч рублей и составил 7,58 миллиона. Нового имущества у Рамзана Кадырова не появилось. Все тот же дом на 2344 кв. метра и земельный участок под ним на 3668 кв. м. Автомобиля у Кадырова нет. В пользовании есть дом на 300 кв. м.

Медни Кадырова, супруга главы региона, задекларировала доход в 60 тысяч. У нее в собственности квартира площадью 209 кв. м. У одиннадцати несовершеннолетних детей семьи Кадыровых имущества нет. Только жилой дом на 300 квадратов в пользовании. Но один из детей главы Чечни получил в 2018 году доход в 210 тысяч рублей. Кстати, в 2016 году двое детей Кадырова заработали по 9,9 млн рублей, а в 2017 году один из детей - 296 тысяч.