2019-06-08T15:10:25+03:00
Политика

Кадыров стал больше зарабатывать

Глава Чечни отчитался о своих доходах в 2018 году
Виталий КЛИМОВ
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Рамзан Кадыров стал больше получать.Рамзан Кадыров стал больше получать.
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Глава Чечни в 2018 году стал больше получать. Его доход по сравнению с 2017 годом вырос на 700 тысяч рублей и составил 7,58 миллиона. Нового имущества у Рамзана Кадырова не появилось. Все тот же дом на 2344 кв. метра и земельный участок под ним на 3668 кв. м. Автомобиля у Кадырова нет. В пользовании есть дом на 300 кв. м.

Медни Кадырова, супруга главы региона, задекларировала доход в 60 тысяч. У нее в собственности квартира площадью 209 кв. м. У одиннадцати несовершеннолетних детей семьи Кадыровых имущества нет. Только жилой дом на 300 квадратов в пользовании. Но один из детей главы Чечни получил в 2018 году доход в 210 тысяч рублей. Кстати, в 2016 году двое детей Кадырова заработали по 9,9 млн рублей, а в 2017 году один из детей - 296 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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