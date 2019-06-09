Кадыров о шумихе вокруг дела Голунова: "Хотят затмить итоги Питерского экономического форума!"

Рамзан Кадыров высказался в своем Телеграм-канале по поводу задержания журналиста Ивана Голунова по подозрению в сбыте наркотиков в Москве. Глава Чечни завил, что вину журналиста установят следствие и суд, а он не возьмется судить об этом. Однако больше всего чеченского лидера возмутила волна требований взять дело под контроль.

- Все известные или почти неизвестные должностные и не должностные лица спешат стать в очередь тех, кто обещает лично контролировать. И в этих условиях вы требуете от следствия спокойного и непредвзятого расследования? Оно должно расследовать или докладывать «контролерам»? - недоумевает Кадыров.

По его мнению, цель шумихи - затмить итоги ПМЭФ, а также представить Россию как страну-изгоя. СМИ либерального толка так "заголосили", что затмили Санкт-Петербургский экономический форум, а некоторые российские телеканал и издания только и пишут, что про Голунова.

По словам главы ЧР, "голосящим" судьба России безразлична, и волнуют их только собственные рейтинги:

- Им лишь бы притащить к себе читателей.

Кадыров уверен, что ради рейтингов они готовы даже "быть доставленными в отдел".

- Российским СМИ не хватает патриотизма. Ведут себя так, будто продали свой народ, идею, государство, ждут попутного теплохода к заморским хозяевам,- заявил Кадыров.

По словам чеченского политика, в России каждый день происходит полтысячи происшествий, связанных с наркотиками, на которых попадаются люди самых разных профессий, национальности, статуса в обществе. И даже в день ареста Голунова были взяты под стражу сотни человек в разных регионах. По мнению Кадырова, "голосящие" молчат про них только потому, что на их именах не сделаешь себе рейтинга.

- Невозможно засветиться, - подводит итог Кадыров.

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