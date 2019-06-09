2019-06-09T16:53:40+03:00
Общество

Ставрополец продаёт сорванные с рэпера Akon кроссовки за миллион рублей

После прыжка в толпу жители краевой столицы начали раздевать американскую звезду [фото, видео]
Андрей ЗОБОВ
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Ставропольцы сорвали с американской звезды обувьСтавропольцы сорвали с американской звезды обувьФото: Социальные сети
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После концерта известного американского рэпера Akon в Ставрополе местные жители выставили на продажу его кроссовки. Исполнителя успели раздеть, когда он со сцены прыгнул в толпу фанатов.

Ставропольцы раздели рэпера Akon во время концерта.

После open air концерта на площади Ленина в соцсетях распространился ролик, в котором один из зрителей признаётся, что во время шоу он «поддался стадному инстинкту» и сорвал с певца носок. Трофей он показал на видео, опубликованном в Instagram.

Рэпер Akon нырнул в толпу фанатов в Ставрополе.

После этого жители краевой столицы задались вопросом, у кого осталась обувь звезды, которую должны были тоже сорвать, чтобы добраться до носков. Ответ пришёл с Avito. На волне хайпа на сервисе появилось сразу два объявления о продаже кроссовок Эйкона. При чём цена очень разнится — первый лот, хорошие фирменные кроссовки предполагаемый похититель готов отдать за 30 тысяч рублей. Аппетиты второго «вора» оказались куда более серьёзными. За кеды, якобы снятые с рэпера, он просит миллион.

Жители Ставрополя продают две пары кроссовок звезды

Жители Ставрополя продают две пары кроссовок звезды

Никаких доказательств подлинности обуви авторы не приводят. На первом снимке запечатлены явно детские кроссовки, а второй лот появился на сервисе на волне хайпа, да и внимательные очевидцы заявляют, что во время шоу на исполнителе была совершенно другая обувь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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