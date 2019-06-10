2019-06-10T11:48:28+03:00
Общество

В Дагестане аниматоры испугали детсадовцев до истерики — видео

Увидев косоглазого мишку и зайца в платьице дети разревелись
Андрей ЗОБОВ
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Фото: кадр видеоФото: кадр видеоФото: Социальные сети
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В социальных сетях широкое распространение получило видео из детского сада в Дагестане. Воспитатели решили устроить детям праздник и пригласили аниматоров, однако увидев ужасные костюмы, в которые были одеты массовики-затейники, дети впали в истерику.

На видео видно, как воспитанники младшей группы детсада (3 года) зовут мишку и зайчика. Однако дверей появляется синеватого цвета медведь во фраке и с косым взглядом, а вслед за ним заходит странное существо в платьице, очень отдалённо напоминающее зайца.

Аниматоры испугали детсадовцев до истерики.

Реакция детей не заставляет себя ждать. Малыши начинают дружно реветь, испугавшись странных, уродливых гостей. Удивлённые воспитатели несколько секунд не знают, что делать. Приходя в себя от вида детских слёз, девушка решительно выпроваживает пугающих гостей.

В социальных сетях ролик вызвал широкий резонанс. Пользователи заметили, что «у мишки цвет, как у утопленника», а зайца назвали «ужасной пародией».

— Мелкаши часто бояться аниматоров. Это нормально. Даже при виде Деда Мороза плачут. А уж такие экземпляры и взрослых напугают, — написала пользовательница с ником Маргарита.

— Один завопил, остальные присоединились. У малышей так часто бывает, — считает Sebastian.

Другие решили поупражняться в остроумии, предположив, что для местных детишек были бы актуальны костюмы Хабиба Нурмагомедова и «Лады Приоры». Впрочем, шутников быстро одёрнули, напомнив, что шутить над испуганными маленькими детьми — верх бестактности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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