Рамзан Кадыров не попал в двадцатку списка самых богатых губернаторов

Кто из губернаторов — мультимиллиадрер, а кто по зарплате близок к обычному человеку? Ответ на этот вопрос дал центр социальных инноваций «Чёрный куб», сформировавший список самых богатых и бедных глав регионов в РФ. Интересно, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров не вошёл в первую двадцатку, как и мэр Москвы Сергей Собянин. Самые влиятельные и цитируемые политики в рядах губернаторов заняли 26 и 24 места.

Богатейшим главой региона на Северном Кавказе ожидаемо стал Вячеслав Битаров, который уже несколько лет удерживает бесспорное лидерство в этом показателе. В декларации о доходах он указал годовой заработок в 33 миллиона 725 тысяч рублей — 7 место в России. В исследовании подчёркивается, что подобный доход и капитал глава Северной Осетии сколотил уже находясь на высоком губернаторском посту.

Вячеслав Битаров оказался самым богатым главой региона в СКФОФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Второе место занял Рамзан Кадыров. Его годовой доход — 7 миллионов 581 тысяч рублей. Заслуженная 26 строчка во всероссийском списке. При этом глава Чеченской Республики владеет породистыми скакунами, которые участвуют в престижных скачках. Однако, по словам пресс-секретаря Кадырова Альви Каримова, декларировать самих лошадей необязательно, а остальные сведения о доходах в полной мере указаны в документе.

Напомним, что в начале 2019 года любимец главы Чечни, скакун Норт Америка выиграл Al Maktoum Challenge в Дубае, завоевав главный приз — порядка 25 миллионов рублей. А за четыре предыдущих года, по подсчётам международной организации по борьбе с коррупцией, Кадыров заработал на конных соревнованиях порядка 98 миллионов рублей.

Третьим в списках богатейших глав регионов СКФО стал глава Дагестана Владимир Васильев. Он заработал 4 миллиона 942 тысячи рублей, заняв 45 место в общем рейтинге. Четвёртым стал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. 4 миллионв 496 тысяч и пятидесятое место в списке.

Новоназначенный глава Кабардино-Балкарии Кавзбек Коков, сменивший Юрия Кокова, открывает список аутсайдеров. Его годовой доход — 3 миллиона 885 тысяч рублей. Это 57 место в стране. На предпоследнем месте оказался Юнус-Бек Евкуров. Глава Ингушетии получил совсем скромные 2 миллиона 621 тысячу, заняв 71 позицию во всероссийском рейтинге богатых губернаторов.

Ну и «самым бедным» оказался глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов. Его доход составил 1 547 545 рублей. Однако, на самом деле, дела политика идут в гору — с 2017 года его доход вырос вдвое, почти на 600 тысяч рублей. Таким образом он занял 80 строчку в общем зачёте.

КСТАТИ

Кадыров стал больше зарабатывать

Глава Чечни в 2018 году стал больше получать. Его доход по сравнению с 2017 годом вырос на 700 тысяч рублей и составил 7,58 миллиона (подробности).