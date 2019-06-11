2019-06-11T14:25:01+03:00
Общество

"Ад заполнится ими": в Дагестане набросились на участниц вечеринки от известной визажистки

Кадры с раскрепощенно танцующими девушками по завершении Рамадана вызвали шквал критики [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Гоар Аветисян прославилась в сети невероятными преображениями женщин.Гоар Аветисян прославилась в сети невероятными преображениями женщин.
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В Махачкалу с мастер-классом 8 июня приезжала известная на просторах интернета визажист Гоар Аветисян. Завершением встречи традиционно стала закрытая вечеринка для участников в одном из элитнейших заведений: с музыкой, танцами, фотосессией и прочими атрибутами нескромных вечеров. И все бы ничего, но организаторы не учли, что в Дагестане такие развлечения могут "срезанировать" с менталитетом местных жителей, их укладом и представлением о приличном и не очень. Просчет в итоге обернулся большим скандалом и еще потому, что закатили шумную тусовку почти сразу после завершения важнейшего для мусульман поста по случаю Рамадана.

В сеть ролики с отжигающими на танцполе молодыми девушками попали за подписью: "Великий праздник Всевышнего ещё толком не завершился, тут уже с ума сходят. Ведь можно было более скромно провести это мероприятие".

В Дагестане набросились с проклятиями на участниц вечеринки от известной визажистки, приехавшей в республику.

Последовавшую реакцию мужской половины Дагестана можно описать выражением "держите меня семеро". Посыпались не одни только осуждения, но проклятия и даже угрозы физической расправы. "Развратницы", "путаны", "шайтаны проклятые" - мы отобрали самые приличные из оставленных в комментариях номинаций.

- Всю эту так называемую элиту в море с булыжником на шее! - не ограничивали себя в выражениях жители республики. - Сжечь таких дур (орфография и пунктуация сохранены).

Некоторые посчитали, что поведение девушек настолько аморально, что пора привлекать к воспитательной работе Муфтият.

- Если быть не скромными, хотя бы чуть сдержаннее. Нас видит весь мир. Наплевательски относитесь к религии, хотя бы цените родителей, их нравы и обычаи, - не столь агрессивно замечали еще другие пользователи.

Впрочем, некоторые не увидели в отдыхающих под ритмичную музыку девушках ничего плохого. Говорят, "люди веселятся и отдыхают, что тут такого?"

- Какие вы дикие! - ответили грубым комментаторам. - Что уже танцевать нельзя?

Виновница же торжества про скандал может и не догадываться. В аккаунте Гоар в Instagram доказательством поездки в Дагестан служит одна единственная фотография с коровами посреди дороги:

Фото: www.instagram.com/goar_avetisyan/?hl=ru

Фото: www.instagram.com/goar_avetisyan/?hl=ru

Кто не знает, Гоар Аветисян прославилась в сети невероятными преображениями женщин. С помощью одной только косметики, визажист меняет людей до полной неузнаваемости:

Фото: www.instagram.com/goar_avetisyan/?hl=ru

Фото: www.instagram.com/goar_avetisyan/?hl=ru

Некоторым дарит возможность чувствовать себя красивой, несмотря на серьезные преграды в виде тяжелых болезней и следов от увечий.

Фото: www.instagram.com/goar_avetisyan/?hl=ru

Фото: www.instagram.com/goar_avetisyan/?hl=ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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