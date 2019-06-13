Ставропольским школьникам рассказали, откуда берутся деньги

Что такое деньги, откуда они берутся и куда исчезают, почему кредит нужно возвращать с процентами и сначала оплачивать коммунальные платежи, а только потом покупать новый телефон и скейт - вопросы, которые наверняка слышим все мы от наших детей и внуков. И не всегда можем найти ответ, который в полной мере был бы понятен маленькому человеку.

- Финансовая грамотность, пусть даже в самом упрощённом виде, сегодня обязательно нужна современному ребёнку, - убеждён Сергей Кимберг - руководитель детского оздоровительно-образовательного центра «Гренада» города Невинномысска, расположившегося в пойме реки Зеленчук - живописном месте Кочубеевского района Ставрополья.

Поэтому на протяжении уже нескольких лет один из дней каждой смены становится для детей государства «Гренада» познавательной экскурсией в сложный и интересный мир финансов и всего, что связано с этой важной стороной нашей повседневной жизни.

Фото: Игорь Балмаков.

В эту смену в «Гренаде» прошел финансовый день - в рамках реализующегося на Ставрополье проекта краевого минфина «Знания для жизни», цель которого - повышение финансовой грамотности населения, в том числе детей. Традиционно в этот день ребят знакомят с тем, что такое деньги, откуда они появились, как нужно с ними обращаться и что делать, чтобы деньги стали полезным инструментом в решении многочисленных задач, которые ежедневно возникают у каждого из нас.

Для того чтобы ответить на эти и ряд других вопросов, связанных с темой «финансы», на встречу с детьми приехал представитель Центрального банка России Виталий Кошелев. В доступной и понятной детворе форме он рассказал об истории возникновения денег, их важности в нашей повседневной жизни, а также о тех функциях, которые выполняют денежные купюры в работе огромного числа коммерческих и бюджетных структур России. Ответил Виталий Викторович и на вопросы ребят, которых в силу возраста больше интересовала нумизматическая ценность вышедших из обращения российских банкнот и монет.

А затем в лагере был дан старт финансовой квест-игре, основной целью которой, по задумке директора лагеря, Сергея Кимберга, должно было стать практическое обучение детей первым этапам финансовой и отчасти деловой грамотности. Идея использования финансовой игры как формы обучения детей азам финансовой грамотности появилась у Сергея после прохождения в Москве курсов игротехников (также в рамках реализации проекта повышения финансовой грамотности населения).

Подобные игровые программы на тот момент уже были разработаны в министерстве финансов, и Кимберг предложил «обкатать» их в реальных условиях на базе «Гренады». Первый же опыт показал, что дети (после частичной корректировки изначальных условий игры) с большой заинтересованностью приняли предложенные правила финансового квеста.

- Смысл нашей финансовой игры заключается в том, чтобы научить детей понимать, что такое «доход», что такое «расход», какие платежи обязательны, а какие могут подождать «лучших времён», и, конечно, попробовать себя в роли предпринимателя, работника или государственного служащего. Квест состоит из нескольких «станций»: «налоговая инспекция», «страховая компания», «банк», «биржа труда», «сырьевая биржа», «санитарная инспекция» и ряда других, создающих у играющего максимальную полноту ощущений своей причастности и, что очень важно, чувства ответственности к серьёзному делу.

Фото: Игорь Балмаков

Есть на территории «Гренады» и собственная валюта - гренадинки, которые выдаются участникам квеста местным «банком» в качестве кредита и на которые игроками-предпринимателями закупается сырьё, оплачивается труд «рабочих», выплачиваются налоговые и страховые платежи.

Вся игра по этапам идёт на усложнение, то есть, если первый год (1 час в формате квеста) их программа максимум состоит в том, чтобы на заработанные деньги купить необходимый набор питания и заплатить налог, то на второй год им уже нужно иметь средства на обязательное страхование своей жизни и имущества. Дальше игрокам необходимо сделать банковский депозит и расплатиться по взятым кредитам. На третий год участник квеста должен надёжно укрепить своё финансовое положение, а побеждает тот, кто после сдачи отчётности остался с максимальным количеством местной валюты. То есть детям приходится становиться «взрослыми».

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Нужны ли детям финансовые знания?

На мой вопрос, не слишком ли рано в «Гренаде» «загружают» детвору знаниями о правилах работы с деньгами, Сергей Кимберг, с убеждённостью человека видевшего результат своей работы ответил:

- Поверьте моему опыту, совсем не рано. Дети с удовольствием и даже азартом принимают правила игры. Посмотрите сами, ни один ребёнок, даже из тех, кто сегодня впервые участвует в финансовом квесте, не остались в стороне от развернувшегося на площадках лагеря действа. А те, кто играет во второй или третий раз, входят в игру со своими заранее обдуманными схемами, организуют небольшие коллективы и, как правило, в итоге показывают очень неплохие результаты. Отмечу ещё один важный момент, если играющие впервые иногда допускают вольность в отношении соблюдения правил квеста, за что обязательно получают наказание, то в следующем году таких ошибок они уже не делают, понимая их губительную вредность.

Впрочем, об этом ребята вам расскажут сами. Принимаю предложение Гринберга и пытаюсь задать свои вопросы детворе деловито снующей по территории лагеря. Должен признаться, сделать это было непросто. Принцип «время - деньги» оставлял мне совсем немного шансов на интервью с играющими. И всё же вот несколько коротких ответов на мой вопрос «Что изменили в вашей жизни полученные здесь знания о деньгах и правилах работы с финансами?»

Сергей, 11 лет:

- Теперь я понимаю, что деньги не появляются сами по себе, а их нужно зарабатывать. Людмила, 13 лет: - Теперь я знаю, что деньги, взятые в долг (кредит) нужно отдавать с процентами, которые ещё необходимо заработать. Поэтому, прежде чем взять кредит во взрослой жизни, я вначале обязательно продумаю, смогу ли я вернуть долг с процентами.

Алексей, 9 лет:

- До игры я удивлялся, зачем родители каждый месяц так торопятся заплатить за коммунальные услуги? Думал, что лучше бы эти деньги они потратили на покупку нового телевизора. Теперь-то я понимаю, что нужно оплачивать в первую очередь, а с чем можно и подождать.

Игорь, 14 лет:

- Теперь как-то стыдно стало клянчить у родителей деньги на новый смартфон. По-другому я стал относиться и к тем деньгам, которые мне дают в качестве «карманных».

Как видите, дети подтвердили правоту слов Кимберга, финансовые знания, пусть пока в форме игры, полезны и важны для развития современного молодого человека. Важны не только с позиции общего образования, в конце концов, что такое «кредит» или «депозит», современный тинэйджер сможет узнать, заглянув в Википедию. Главное, чего добивается своей работой Сергей Владимирович, детвора в ходе квеста получает понимание того, что деньги нужно заработать, что в основе всех материальных благ лежит труд и, что только следуя установленным правилам финансовой игры, можно стать богатым, оставаясь при этом порядочным и честным.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

По словам регионального координатора краевой программы Надежды Герасименко, проведенная игра в «Гренаде» - это первая ласточка финансовой грамотности в летнюю оздоровительную смену. В рамках краевой программы «Повышение финансовой грамотности населения Ставропольского края и развитие финансового образования в Ставропольском крае на 2019 - 2023 годы» в оздоровительные лагеря этим летом поедет Поезд финансовой грамотности. Волонтеры финансового просвещения проведут с детьми различные финансовые игры и интерактивные занятия. Еще больше полезных и интересных материалов на финграм26.