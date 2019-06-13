Кадыров считает, что атака в Османском заливе может стать началом новой Мировой войны

Рамзан Кадыров предсказывает долгую и кровопролитную войну после нападения на танкеры в Оманском заливе. Чеченский лидер призвал страны Ближнего Востока объединиться перед лицом страшной угрозы. Об этом политик написал в социальных сетях.

— На Ближнем Востоке установилась характерная для летнего времени жара. Но ещё жарче от попыток зажечь в регионе пожар войны, которая может опалить весь земной шар. Поступают сообщения об атаке нефтяных танкеров в Оманском заливе. По предварительной информации один из них затонул. Через Оманский залив и Ормузский пролив проходит «караванный» морской путь, по которому вывозятся фантастические объемы нефти, добываемой в целом ряде стран. Регион имеет высокий уровень милитаризации, здесь же находятся военные базы США, а в заливе армада кораблей ВМФ США. Если поджечь фитиль в этом квадрате, вспыхнет военный пожар, потушить который не удастся десятилетиями, миллионы людей погибнут или станут беженцами, — подчеркнул чеченский лидер.

Отдельное беспокойство Кадырова вызвали союзники России, которые могут пострадать в результате вооружённого конфликта, и состояние исламских святынь.

— Нас очень беспокоит происходящее на Ближнем Востоке, где находятся Благословенная Мекка и Лучезарная Медина, а также расположены дружественные России страны, — пишет Кадыров. — Кроме того, следует учитывать, что регион отделяет от наших южных границ всего две тысячи км. Это час полетного времени при скоростях современной авиатехники и несколько минут для ракетных комплексов. Мы очень надеемся, что перед лицом общей угрозы, страны арабского мира сплотятся, забудут о мелочных распри и дадут врагам, кто бы они ни были, понять, что едины и не допустят раскола!

Напомним, что сегодня утром в Османском заливе произошло два мощнейших взрыва. Информация об их источниках противоречива, но большинство изданий склоняются к тому, что два танкера компании Front Altair намеренно торпедировали. Экипажи кораблей эвакуированы, один из них затонул.

Сообщается, что конфликт произошёл на фоне обострения отношений между Ираном и США после визита в Иран премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Также сообщается, что танкеры перевозили груз, связанный с Японией.