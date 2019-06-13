2019-06-13T13:41:49+03:00
Политика

Кадыров считает, что атака в Османском заливе может стать началом новой Мировой войны

Чеченский лидер призвал страны Ближнего Востока объединиться, чтобы противостоять общему врагу
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Рамзан Кадыров считает, что атака в Османском проливе может стать началом новой мировой войныРамзан Кадыров считает, что атака в Османском проливе может стать началом новой мировой войныФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Рамзан Кадыров предсказывает долгую и кровопролитную войну после нападения на танкеры в Оманском заливе. Чеченский лидер призвал страны Ближнего Востока объединиться перед лицом страшной угрозы. Об этом политик написал в социальных сетях.

— На Ближнем Востоке установилась характерная для летнего времени жара. Но ещё жарче от попыток зажечь в регионе пожар войны, которая может опалить весь земной шар. Поступают сообщения об атаке нефтяных танкеров в Оманском заливе. По предварительной информации один из них затонул. Через Оманский залив и Ормузский пролив проходит «караванный» морской путь, по которому вывозятся фантастические объемы нефти, добываемой в целом ряде стран. Регион имеет высокий уровень милитаризации, здесь же находятся военные базы США, а в заливе армада кораблей ВМФ США. Если поджечь фитиль в этом квадрате, вспыхнет военный пожар, потушить который не удастся десятилетиями, миллионы людей погибнут или станут беженцами, — подчеркнул чеченский лидер.

Отдельное беспокойство Кадырова вызвали союзники России, которые могут пострадать в результате вооружённого конфликта, и состояние исламских святынь.

— Нас очень беспокоит происходящее на Ближнем Востоке, где находятся Благословенная Мекка и Лучезарная Медина, а также расположены дружественные России страны, — пишет Кадыров. — Кроме того, следует учитывать, что регион отделяет от наших южных границ всего две тысячи км. Это час полетного времени при скоростях современной авиатехники и несколько минут для ракетных комплексов. Мы очень надеемся, что перед лицом общей угрозы, страны арабского мира сплотятся, забудут о мелочных распри и дадут врагам, кто бы они ни были, понять, что едины и не допустят раскола!

Напомним, что сегодня утром в Османском заливе произошло два мощнейших взрыва. Информация об их источниках противоречива, но большинство изданий склоняются к тому, что два танкера компании Front Altair намеренно торпедировали. Экипажи кораблей эвакуированы, один из них затонул.

Сообщается, что конфликт произошёл на фоне обострения отношений между Ираном и США после визита в Иран премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Также сообщается, что танкеры перевозили груз, связанный с Японией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Ректора дагестанского вуза уволили за криминальное прошлое
Где и почем в Ставрополе заказать агитационные материалы к выборам-2019
Чеченский чемпион MMA попал под статью за массовый угон Porsche, BMW и Range Rover
Отжавшемуся 4445 раз 6-летнему россиянину подарили квартиру, велосипед и смартфон
В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело против пяти энергетиков
Взрыв рядом со школой произошёл в КБР
На Ставрополье ищут преступников, расстрелявших трех человек из автоматов
Командир полиции Пятигорска обокрал пьяницу на 400 тысяч рублей
Кисловодчанин убил друга за разбитую дверцу шкафа
Бизнесмен-мошенник из КБР украл 460 миллионов кредита
На Ставрополье женщина шесть лет незаконно получала пенсию по инвалидности
В Дагестане сели снесли и повредили дома в двух сёлах
Студент из Нальчика награжден за спасение детей
На Ставрополье начал работу мотовзвод ДПС
Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье провели дуэль взглядов
Чечня и Дагестан стали лидерами по рождаемости, а Ставрополье вымирает
В Дагестане авария с тремя погибшими попала на видео
Чемпиона ММА из Чечни арестовали за скупку роскошных краденных машин
В дагестанском поселке Ленинкент застрелили мужчину
Путин после обращения Нурмагомедова выделил 600 млн Дагестану
На Ставрополье от укуса клеща умер мужчина
В Ингушетии майор полиции выстрелил в водителя
День России 2019 в Ставрополе: мотопробег, кино под открытым небом и салют
В ДТП в Карачаево-Черкесии пострадали 5 детей и 3 взрослых
В Дагестане потушили пожар на танкере
В Северной Осетии пожарные спасли теленка
В порту Махачкалы потушили горящий корабль
На Ставрополье и в КБР задержана банда "черных" банкиров