Батюшка на «Харлее» и мэр на скутере: кто участвовал в мотопробеге «Россия — это мы!»

Гомон и рёв моторов, патриотизм и суровая брутальность. На железных конях — молодые и лихие парни с длинным хайером, серьёзные мужчины в «косухах», бизнесмены и городские депутаты. Патриотический мотопробег «Россия — это мы!» организованный администрацией города Ставрополя собрал под бело-сине-красными знамёнами самых разношёрстных горожан. Даже батюшка прикатил сюда на своём двухколёсном звере!

Повышенное внимание привлёк протиерей Александр Гомзяк на «Харлее»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Поодаль за торжеством наблюдали жители краевой столицы и восхищённые девушки. Некоторые открыто флиртовали с владельцами брутальных железных коней. Возможность покататься на байке манило красавиц, как свет мотыльков.

Некоторые мотоциклы выглядели, как произведение искусстваФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Но и без этого обществом прекрасных и решительных дам мотопробег не был обделён — некоторые мотоциклисты, приезжая на точку сбора, площадь Ленина, потрясали «коллег», освобождая из-под шлемов шикарные локоны.

Красавицы-байкерши радовали глазФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На автопробег прибыли и депутаты. Например, Александр Резников (в центре слева)Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Железные кони поражали разнообразием. Были тут самые простые скутеры, доступные почти каждому, а были и мастодонты. Так, депутат гордумы Александр Резников прикатил на площадь на шикарном Harley-Davidson. Его провожали восторженными и даже завистливыми взглядами, ведь модели такого класса стоят от 1,5 миллионов рублей.

В колонне были самые простые скутерыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

...и самые шикарныеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Не отрывали взглядов и от батюшки. Как выяснила «КП - Северный Кавказ», в мотопробеге принял участие секретарь Ставропольской и Невинномысской епархии, протиерей Александр Гомзяк. Он тоже восседал на «Харлее» премьер-класса.

Батюшка выезжает в составе колонныФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На мероприятии было полно суровых, брутальных байкеровФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Не пропустил мероприятие и глава Ставрополя Андрей Джатдоев. Он появился на площади на скутере. Однако не простом, а японском. Yamaha TMAX могла составить конкуренцию многим мотоциклам и по характеристикам и по цене.

При возможности, собравшиеся демонстрировали своё мастерство вожденияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мотоциклисты с удовольствием усаживали красавиц на заднее сиденьеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как сообщили «КП» в администрации города, всего в пробеге приняли участие более 270 мотоциклистов. От центральной площади, по самым благоустроенным и зелёным улицам города, колонна проехала к площади Князя Владимира, где их встретили овации и музыка — праздничный концерт, приуроченный ко Дню России и народные гулянья закончились лишь поздней ночью.

Настоящие «волки» на мотоциклахФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Колонна отправилась в сторону площади Князя Владимира, где их ждали аплодисменты и продолжение праздникаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН