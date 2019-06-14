2019-06-14T10:35:46+03:00
Общество

Где заказать агитационные материалы к выборам-2019

Свои услуги для зарегистрированных кандидатов предлагает ИП Белый Дмитрий Валерьевич
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ИП Белый Дмитрий Валерьевич сообщает о готовности оказать услуги по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов (Единый день голосования 8 сентября 2019 года) по следующим расценкам:

- печать баннера плотностью 330 г/м2 - 250 руб. за м2.

- печать баннера плотностью 440 г/м2 - 250 руб. за м2.

- печать на самоклеящейся плёнке - 250 руб. м2

- печать баннера на стенд размером 1.8х0.6 м. - 4500 руб. шт.

Юридический адрес: Ставрополь, ул. Рогожникова, 7. Фактический адрес: 355011, Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 63 Б, оф. 418, https://leo-media.ru/, +7 (928)-970-04-19, ИНН 262407694423, ОГРНИП 316265100155876 от 04 октября 2016 г., р/c40802810317100017723 АО АКБ «Авангард» г. Москва к/c30101810000000000201 БИК 044525201

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ИСТОЧНИК KP.RU

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