«Предстоит операция»: синтоловый качок рассказал о результатах томографии "рук-базук"

Известный фрик Кирилл Терешин рассказал на своей странице в Instagram о том, что сделал новую компьютерную томографию «рук-базук».

- Полгода назад я уже делал компьютерную томографию, - рассказал Терешин. - Как вы знаете, я хочу избавиться от этих рук, потому что у меня идут воспалительные процессы. Вот так выглядят мои руки (показывает снимок томографа), белые точки — это тромбы. На протяжении полугода я пил таблетки и делал уколы. Завтра я поделюсь результатами нового МРТ, и врачи будут решать, что делать. Возможно, предстоит операция уже в этом году.

В заключении, показанном Терешиным своим подписчикам, говорится:

«При исследовании мягких тканей левой и правой верхних конечностей в области плеч определяется утолщение и отек подкожной жировой клетчаки с множественными жидкостными включениями (полостями) размерами от 5 до 20 мм. Мышечная ткань визуализируется частично на фоне отека. В режиме ЦДК кровоток в мягких тканях резко ослаблен. Магистральный сосуды проходимы, в режиме ЦДК кровоток регистрируется».

Ранее известный врач Елена Малышева собрала на своей программе целый консилиум врачей, которые высказались о перспективах лечения Терешина и угрозах его жизни и здоровью. По мнению медиков, в руках Кирилла произошли необратимые изменения, которые грозят ему ишемией. Иммунитет Терешина истощен, в мышцах образовались огромные тромбы, а масло, пропитавшее ткани, невозможно извлечь простым хирургическим вмешательством.

Напомним, 22-летний житель Пятигорска Терешин вколол себе несколько литров синтолового масла в каждую руку, чтобы стать самым знаменитым в России фриком. За непропорционально огромные бицепсы ему дали прозвище «руки-базуки». Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, Терешин наслаждается своей популярностью и не перестает подбрасывать своим поклонникам новые поводы для обсуждения своей персоны.

Синтоловый качок рассказал о результатах томографии "рук-базук".

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