2019-06-15T19:47:57+03:00
Происшествия

Депутат напал с ножом на главу Фонда медстрахования Карачаево-Черкесии

Чиновники поссорились, после чего один решил смыть обиду кровью
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Айдемир Джанкезов и Мурат Агба. Фото: ФОМС Крачаево-Черкесии / Фото: пресс-служба Адыге-Хабльского районаАйдемир Джанкезов и Мурат Агба. Фото: ФОМС Крачаево-Черкесии / Фото: пресс-служба Адыге-Хабльского района
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Пьяный депутат напал с ножом на главу Фонда обязательного медицинского страхования по Карачаево-Черкесии Айдамира Джанкёзова. Высокопоставленный чиновник с тяжёлыми ранениями помещён в Республиканскую клиническую больницу.

По данным источника «КП - Северный Кавказ» в правоохранительных структурах региона, нападение произошло, в ночь на 15 июня в Черкесске. Джанкёзов праздновал свой день рождения в одном из городских ресторанов, где задержался до глубокой ночи. Ну а за соседним столиком, по словам собеседника «КП», расположилась компания главы Адыге-Хабльского района Мурата Агбы.

Чиновники умудрились поссориться во время перекура на улице перед заведением. Неизвестно, кто и что сказал собеседнику, но в итоге словестная перепалка чуть не переросла в драку. Однако очевидцам удалось её разнять.

Через некоторое время Агба пришёл к оппоненту мириться. Но Джанкёзов снова нагрубил оппоненту. После чего депутат напал на собеседника с ножом, прыгнул в свой автомобиль и скрылся с места преступления.

Айдамира Джанкёзова срочно доставили в Республиканскую клиническую больницу и прооперировали. Он находится в реанимации, решается вопрос о транспортировке пострадавшего на лечение в Москву.

Депутата Мурата Агбу объявили в розыск, однако пока никаких сведений о его местоположении нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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