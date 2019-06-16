Чиновники Дагестана урвали 70 млн на поставке контрафактного масла в школы и детсады

В Махачкале накрыли банду из бизнесменов и чиновников муниципального учреждения, отвечающих за поставку продуктов в школы и детские садики. Выяснилось, что с 2016 по 2018 год, сговорившись, те урвали больше 70 млн бюджетных рублей, направляя в образовательные заведения контрафактное сливочное масло.

Два года ради наживы чиновники Дагестана травили школьников контрафактным маслом. Силовики изъяли тонны вредного продукта..

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД Дагестана, госконтракты заключались при ограничении конкуренции, и в результате детей травили дешевым и вредным из-за наличия пальмового масла продуктом.

- Злоумышленники, фактически закупая продукт по цене 90 рублей за килограмм, реализовывали его для обеспечения питания детей образовательных учреждений города Махачкалы по цене свыше 300 рублей за кг, - говорят в ведомстве.

Дома у подозреваемых и в принадлежащих им торгово-производственных помещениях уже провели обыски. Следователи завели дело по статье "мошенничество". Кировским судом Махачкалы руководителя муниципального учреждения и трех предпринимателей посадили под домашний арест.