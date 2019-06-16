2019-06-16T11:01:11+03:00
Происшествия

Чиновники Дагестана урвали 70 млн на поставке контрафактного масла в школы и детсады

Два года детей травили пальмовым маслом [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Закупая продукт по цене 90 рублей за кг, продавали за 300 рублейЗакупая продукт по цене 90 рублей за кг, продавали за 300 рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Махачкале накрыли банду из бизнесменов и чиновников муниципального учреждения, отвечающих за поставку продуктов в школы и детские садики. Выяснилось, что с 2016 по 2018 год, сговорившись, те урвали больше 70 млн бюджетных рублей, направляя в образовательные заведения контрафактное сливочное масло.

Два года ради наживы чиновники Дагестана травили школьников контрафактным маслом. Силовики изъяли тонны вредного продукта..

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД Дагестана, госконтракты заключались при ограничении конкуренции, и в результате детей травили дешевым и вредным из-за наличия пальмового масла продуктом.

- Злоумышленники, фактически закупая продукт по цене 90 рублей за килограмм, реализовывали его для обеспечения питания детей образовательных учреждений города Махачкалы по цене свыше 300 рублей за кг, - говорят в ведомстве.

Дома у подозреваемых и в принадлежащих им торгово-производственных помещениях уже провели обыски. Следователи завели дело по статье "мошенничество". Кировским судом Махачкалы руководителя муниципального учреждения и трех предпринимателей посадили под домашний арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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