Вирусный ролик с Хабибом Нурмагомедовым, заставляющим болельщика "Барселоны" кричать "Вперед, Реал", взорвал сеть

В интернете с ошеломительной скоростью набирает просмотры и лайки ролик с чемпионом UFC из Дагестана Хабибом Нурмагомедовым и маленьким фанатом "Барселоны".

Хабиб Нурмагомедов заставил болельщика предать "Барселону" и сказать "Вперед, Реал".

На видео российский боец ММА за границей и позирует для фото с загорелым мальчишкой. Когда замечает еще одного, зовет к себе и его.

- Иди к нам! - говорит Хабиб. - А нет, нет. Он фанат "Барселоны". Не с тобой, брат. Нет. Только "Реал", только "Реал".

На это юный поклонник каталонского клуба только растерянно улыбается и точно ждет, когда спортсмен обратит отказ в шутку и прижмет к себе для общего снимка. Нурмагомедов же стоит на своем и решает испытать мальца одним условием:

- Если ты скажешь "Хала Мадрид", то мы сделаем фото, - предлагает он.

Очевидно, борясь с собой и любовью к "Барселоне", мальчонка не сразу, но все-таки соглашается, за что получает снимок мечты.

Видео, что любопытно, не новое, но бешеную популярность набирает именно сейчас. Вероятнее всего, из-за того, что ролик начали активно распространять испанские сайты.

- Я стал любить Хабиба ещё больше, - откликнусь в сети фанаты "Реала". - Выводит мальчика на правильный путь.