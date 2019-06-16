2019-06-16T21:28:40+03:00
Спорт

Вирусный ролик с Хабибом Нурмагомедовым, заставляющим болельщика "Барселоны" кричать "Вперед, Реал", взорвал сеть

Юный фанат предал клуб ради фотографии мечты со звездой UFC [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: Личная страничка героя публикации в соцсетиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В интернете с ошеломительной скоростью набирает просмотры и лайки ролик с чемпионом UFC из Дагестана Хабибом Нурмагомедовым и маленьким фанатом "Барселоны".

Хабиб Нурмагомедов заставил болельщика предать "Барселону" и сказать "Вперед, Реал".

На видео российский боец ММА за границей и позирует для фото с загорелым мальчишкой. Когда замечает еще одного, зовет к себе и его.

- Иди к нам! - говорит Хабиб. - А нет, нет. Он фанат "Барселоны". Не с тобой, брат. Нет. Только "Реал", только "Реал".

На это юный поклонник каталонского клуба только растерянно улыбается и точно ждет, когда спортсмен обратит отказ в шутку и прижмет к себе для общего снимка. Нурмагомедов же стоит на своем и решает испытать мальца одним условием:

- Если ты скажешь "Хала Мадрид", то мы сделаем фото, - предлагает он.

Очевидно, борясь с собой и любовью к "Барселоне", мальчонка не сразу, но все-таки соглашается, за что получает снимок мечты.

Видео, что любопытно, не новое, но бешеную популярность набирает именно сейчас. Вероятнее всего, из-за того, что ролик начали активно распространять испанские сайты.

- Я стал любить Хабиба ещё больше, - откликнусь в сети фанаты "Реала". - Выводит мальчика на правильный путь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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