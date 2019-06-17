Ночью в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье погибли двое и пострадали 10 человек

В Ставропольском крае на 250-м км трассы "Кавказ" 17 июня около 2.30 часов ночи столкнулись микроавтобус "Фольцваген" и легковушка "Хендай".

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе регионального МЧС, всего в ДТП пострадали 12 человек, двое из них скончались. Детей среди раненых и погибших нет.

- Микроавтобус "Фольцваген" находился не на маршруте, частник, и двигался в Пятигорск. В момент аварии в его салоне находилось 9 человек, а в авто "Хендай" - 3 человека, - уточнили в ведомстве. - Погибшие 2 человека - водитель и пассажирка "Хендай". Пострадавшие 10 человек доставлены в Центральную городскую больницу города Невинномысск.

Как еще отмечают в краевом управлении ГИБДД, погибший водитель был жителем Ставрополья, а личность погибшего пассажира только устанавливают.

- По предварительной версии водитель легкового автомобиля, двигаясь со стороны Минеральных вод в направлении Невинномысска, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным грузопассажирским фургоном, - прокомментировали ЧП полицейские.

На месте работают специалисты. Движение на месте аварии не затруднено и осуществляется в штатном режиме.