Сколько стоит предвыборная агитация на сайте «Комсомольской правды»
Стоимость услуг по размещению в сетевом издании агитационных материалов зарегистрированными кандидатами, участвующими в выборах Губернатора Ставропольского края 8 сентября 2019 года
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