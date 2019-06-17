2019-06-17T14:17:42+03:00
Общество

На Северном Кавказе живут хуже всех в России

Рейтинг благосостояния показал, сколько у семей остается денег
Полина ШАПОШНИКОВА
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На Северном Кавказе живут хуже всех в РоссииНа Северном Кавказе живут хуже всех в РоссииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Агентство «РИА Рейтинг», опираясь на данные Росстата, оценило благосостояние семей в регионах России в 2018 году. Составители рейтинга подсчитали, сколько остается денег у среднестатистической семьи с одним и двумя детьми после всех необходимых расходов.

Среди регионов Северного Кавказа Ставропольский край лидирует, но в общем списке находится на 55 месте, на три пункта ниже 2017 года. Очевидно, что ситуация складывается не в пользу жителей хлебного края. Ставропольские семьи с одним ребенком имеют в остатке 30 334 рубля. Затянуть пояса потуже приходится родителям двоих чад - у них максимальный остаток на общесемейном счете 21 400 рублей.

Остальные регионы СКФО имеют значительный отрыв от образца северокавказского благосостояния. Зато некоторым из них удается сохранять положительную динамику.

Северная Осетия -Алания отыграла 1 позицию, перейдя на 71 место. Семьи с одним ребенком могут свободно распоряжаться 25 266 рублями. Средняя цифра максимально возможного остатка для семьи из 3 человек - 15 951 рубль.

Изменения произошли и в Ингушетии. С 80 строки по итогам 2017 года республика поднялась на 78 место. В семьях ингушей с двумя детьми после всех ежемесячных расходов остается в среднем чуть меньше 13 тысяч. Что касается расходов на семью с одним ребенком, максимально возможный средний остаток - 22 525 рублей.

Хуже стало с деньгами в семьях Карачаево-Черкесской республики, опустившейся с 78 до 79 места в рейтинге. У них остается на личные расходы после всех семейных трат 21 673 рубля в семьях с одним чадом и 12 159 рублей, где детей двое.

Мрачнее выглядит картина в Дагестане и Чечне. Республики заняли 81 и 82 место соответственно. В Дагестане у семьи с одним ребенком остается 21 тысяча, а с двумя — 11.6 тыс. В Чечне на семью с одним ребенком приходится остаток в 20 тыс, с двумя — 10.

Но объективно хуже, как по стране, так и по Северному Кавказу, живется семьям с детьми в Кабардино-Балкарии. У них на себя остается немногим больше 6 010 рублей с двумя детьми и 17 525 рублей с одним ребенком.

Самые благополучные семьи - в Ямало-Ненецком автономном округе. 128 519 - вот та усредненная сумма в рублях, которая остается у супругов с двумя детьми после оплаты счетов. Еще свободнее чувствуют себя семьи с одним ребенком. На "пожить" у них остается в среднем 144 334 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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